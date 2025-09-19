Στα χέρια Τραμπ - Σι η τύχη του TikTok στις ΗΠΑ: Καθοριστικό το τηλεφώνημα των δυο ηγετών

Ώρα μηδέν για την τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή (19/9) που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο για το μέλλον του TikTok στις ΗΠΑ μετά τις συνεχόμενες αποβολές που έχει λάβει η απόφαση απαγόρευσης της πλατφόρμας.

«Μιλάω την Παρασκευή στον πρόεδρο Σι, σχετικά με το TikTok και επίσης το εμπόριο. Και είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνίες για όλο αυτό. Και η σχέση μου με την Κίνα είναι πολύ καλή», όπως δήλωσε την Πέμπτη (18/9) ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Fox News.

Οι εξαγγελίες Τραμπ για συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ήδη ανακοινώσει ότι έχει βρεθεί μια συμφωνία με το Πεκίνο για να αναλάβουν Αμερικανοί επενδυτές τις δραστηριότητες του TikTok στη χώρα χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε πολλές διευκρινίσεις. Η Wall Street Journal έκανε λόγο συγκεκριμένα για μια κοινοπραξία, η οποία περιλαμβάνει το γίγαντα της τεχνολογίας Oracle και τα επενδυτικά ταμεία της Καλιφόρνια Silver Lake και Andreessen Horowitz.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε για άλλη μια φορά την απαγόρευση της πλατφόρμας στην Αμερική, η οποία προβλεπόταν αρχικά για τον Ιανουάριο βάσει νόμου του Κογκρέσου, η οποία είχε αρχικά αποφασισθεί στη διάρκεια της θητείας του Τζο Μπάιντεν ωστόσο ο Ρεπουμπλικανός εκτιμά ότι το TikTok τον βοήθησε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας να ενισχύσει τη δημοτικότητά του μεταξύ των νέων Αμερικανών.

«Τρακάρει» με τη συμφωνία για τους δασμούς - Η... απειλή με το ρωσικό πετρέλαιο

Η τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Σι γίνεται τη ίδια στιγμή που το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τους τελωνειακούς δασμούς.

Παράλληλα, ο Αμερικανός έχει καλέσει επανειλημμένα τις ευρωπαϊκές χώρες να τιμωρήσουν την Κίνα επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. «Αν το έκαναν αυτό, πιστεύω ότι ο πόλεμος (στην Ουκρανία) ίσως να σταματούσε», δήλωσε επίσης.

Σημειώνεται, πως ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τιμωρητικούς τελωνειακούς δασμούς στην Ινδία λόγω της αγοράς πετρέλαιο από τη Μόσχα, όμως δεν έλαβε το ίδιο μέτρο εναντίον της Κίνας προφανώς για να αφήσει ανοιχτούς τους δίαυλους επικοινωνίας με το Πεκίνο.

Πλέον, η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο έχουν συνάψει μια συμφωνία με στόχο την εξουδετέρωση των μεταξύ τους εντάσεων, μειώνοντας προσωρινά τους τελωνειακούς δασμούς στο 30% για τα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο 10% για τα αμερικανικά προϊόντα που εισάγονται στην Κίνα.