«Πράσινο φως» από την Κίνα για τη μεταβίβαση του TikTok σε Αμερικανούς

«Πράσινο φως» δόθηκε από την Κίνα στη συμφωνία μεταβίβασης της εφαρμογής βίντεο TikTok, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι αναμένεται η διαδικασία να προχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Στην Κουάλα Λουμπούρ ολοκληρώσαμε τη συμφωνία για το TikTok όσον αφορά την κινεζική έγκριση, και αναμένω να προχωρήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, ώστε να δούμε επιτέλους μια λύση στο ζήτημα αυτό», δήλωσε στο Fox Business Network, μετά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου ανέφερε νωρίτερα την Πέμπτη, σε ανακοίνωσή του, ότι η Κίνα «θα χειριστεί δεόντως» τα ζητήματα που σχετίζονται με το TikTok στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Reuters.

Η TikTok, η οποία ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance, δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο.

Αβέβαιη η τύχη της εφαρμογής

Η τύχη της εφαρμογής, την οποία χρησιμοποιούν περίπου 170 εκατομμύρια Αμερικανοί, παραμένει αβέβαιη για περισσότερο από 18 μήνες, αφότου το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε το 2024 νόμο που υποχρέωνε τους Κινέζους ιδιοκτήτες της TikTok να πωλήσουν τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έως τον Ιανουάριο του 2025.

Ο Τραμπ υπέγραψε στις 25 Σεπτεμβρίου εκτελεστικό διάταγμα, με το οποίο αναγνωρίζει ότι το σχέδιο πώλησης των αμερικανικών δραστηριοτήτων της TikTok σε κοινοπραξία Αμερικανών και διεθνών επενδυτών ικανοποιεί τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας που θέτει ο νόμος του 2024, δίνοντας παράλληλα προθεσμία 120 ημερών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Παράλληλα, ανέβαλε έως τις 20 Ιανουαρίου την εφαρμογή του νόμου.

Σύμφωνα με το διάταγμα του Τραμπ, ο αλγόριθμος της εφαρμογής θα επαναεκπαιδευτεί και θα επιτηρείται από τους συνεργάτες ασφαλείας της αμερικανικής εταιρείας, ενώ η λειτουργία του θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της νέας κοινοπραξίας.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία για τις αμερικανικές δραστηριότητες της TikTok προβλέπει τον διορισμό ενός από τα επτά μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου από τη ByteDance, ενώ οι υπόλοιπες έξι θέσεις θα καλύπτονται από Αμερικανούς.

Η ByteDance θα διατηρήσει ποσοστό μικρότερο του 20% στην TikTok U.S., ώστε να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου που προβλέπει το κλείσιμο της εφαρμογής έως τον Ιανουάριο του 2025, αν η εταιρεία δεν πωλήσει τα αμερικανικά της περιουσιακά στοιχεία.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζον Μουλένααρ, πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι μια συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης του αλγορίθμου της TikTok, στο πλαίσιο της πώλησης των αμερικανικών δραστηριοτήτων της εφαρμογής, θα προκαλούσε «σοβαρές ανησυχίες».