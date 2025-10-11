Breaking news icon BREAKING
Καιρός Πρόγνωση καιρού ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία)

O καιρός σήμερα Σάββατο: Αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας – Πού θα φτάσουν τα 7 μποφόρ

Μια φθινοπωρινή μέρα με ήλιο, λίγες τοπικές νεφώσεις και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε ήπια, ευχάριστα επίπεδα.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Γενικά καλός αναμένεται ο καιρός σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και άνοδο της θερμοκρασίας έως τους 26°C, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) .
Ωστόσο, στο Αιγαίο θα επιμείνουν οι βόρειοι άνεμοι, που τοπικά θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ.

Η γενική εικόνα

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή όμβροι.
Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3–5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6–7 μποφόρ στο Ιόνιο και το Αιγαίο.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 24°C, φτάνοντας τοπικά τους 26°C στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ανά περιοχή

Αττική

Αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.
Άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ, που θα ενισχυθούν σε 4–6 μποφόρ στα ανατολικά.
Θερμοκρασία από 13 έως 25°C.

Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά.
Άνεμοι βορειοδυτικοί 5–6 μποφόρ, με εξασθένηση το απόγευμα.
Θερμοκρασία από 13 έως 22°C.ζ

Μακεδονία – Θράκη

Λίγες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.
Άνεμοι βόρειοι 3–6 μποφόρ.
Θερμοκρασία 9–23°C, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Ελλάδα – Δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά.
Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4–7 μποφόρ.
Θερμοκρασία 11–24°C (στην Ήπειρο από 6°C).

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.
Άνεμοι βορειοδυτικοί 4–7 μποφόρ στα παράκτια.
Θερμοκρασία έως 25°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.
Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 4–6 μποφόρ.
Θερμοκρασία 16–26°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Αίθριος καιρός, με νεφώσεις στα βόρεια νησιά και πιθανότητα τοπικών όμβρων.
Άνεμοι βόρειοι 5–7 μποφόρ.
Θερμοκρασία 15–25°C.

