Συμφωνία δισεκατομμυρίων: Το πλειοψηφικό πακέτο της Ατλέτικο Μαδρίτης πωλήθηκε σε Αμερικάνους

Ακόμη μία μεγάλη επένδυση αμερικανικού κεφαλαίου στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική αγορά. Η Δευτέρα (10/11) αναμένεται να γραφτεί στην ιστορία της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ομάδας από Αμερικάνους επενδυτές. Πρόκειται για το fund «Apollo Sports Capital», το οποίο θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας από την Ισπανία το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η συμφωνία περιλαμβάνει πως οι μέχρι πρότινος μεγαλομέτοχοι της Ατλέτικο Μαδρίτης, Μιγκέλ Άνχελ Χιλ και Ενρίκε Θερέθο, θα διατηρήσουν ένα μειοψηφικό ποσοστό των μετοχών, καθώς και πως για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται «μεταβατικό» θα παραμείνουν στις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας από τη La Liga, η «Apollo Sports Capital» αγόρασε το 55% των μετοχών της ομάδας έναντι του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συνολική τους επένδυση, μάλιστα, προβλέπεται πως μπορεί να προσεγγίσει τα 5 δισεκατομμύρια.

Προτεραιότητα των Αμερικάνων επενδυτών αποτελούν οι εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της ομάδας «Μετροπολιτάνο». Η «Apollo Sports Capital» έδειξε εξαρχής τις προθέσεις της όσον αφορά το στάδιο, το οποίο θέλει να «μεταμορφώσει» σε έναν πολυχώρο αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Το έργο αυτό, μάλιστα, είχε ήδη ξεκινήσει από τους απερχόμενους ιδιοκτήτες της ομάδας, σε μία προσπάθεια να αξιοποιήσουν την περιοχή και να ενισχύσουν την σύνδεση του συλλόγου με την τοπική κοινωνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ατλέτικο Μαδρίτης

«Ο σύλλογός μας και ο κορυφαίος παγκόσμιος επενδυτής στον αθλητισμό σχηματίζουν μια μακροπρόθεσμη συμμαχία για να ενισχύσουν την ανάπτυξή μας υπό την ηγεσία των Miguel Ángel Gil και Enrique Cerezo».



«Η Atlético Madrid και οι κύριοι μέτοχοί της — Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group και κεφάλαια που διαχειρίζεται η Ares Management — κατέληξαν σε συμφωνία για την Apollo Sports Capital («ASC»), την παγκόσμια εταιρεία αθλητικών επενδύσεων της Apollo (NYSE: APO), να γίνει ο πλειοψηφικός μέτοχος του συλλόγου μας».



Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι Miguel Ángel Gil και Enrique Cerezo θα συνεχίσουν να ηγούνται της Atlético Madrid ως Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος αντίστοιχα, και θα παραμείνουν ως μέτοχοι, εγγυώμενοι τη συνέχεια και το όραμα του έργου και της ηγεσίας τους. Υπό την καθοδήγησή τους τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Atlético Madrid έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επιτυχημένους και φημισμένους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στην Ευρώπη, επιτυγχάνοντας συνεχή αθλητική επιτυχία, επεκτείνοντας το εμπορικό σήμα της παγκοσμίως και ενισχύοντας τη δέσμευσή της στην κοινότητα».



«Η επένδυση της ASC θα ενισχύσει τη θέση του συλλόγου μας στην ελίτ του ποδοσφαίρου και θα υποστηρίξει τη φιλοδοξία μας να προσφέρουμε μακροπρόθεσμη επιτυχία στα εκατομμύρια των οπαδών μας παγκοσμίως. Ως μακροπρόθεσμοι επενδυτές, η ASC και οι τρέχοντες μέτοχοι θα συνεργαστούν με τη διοίκηση της Ατλέτικο Μαδρίτης για να ενισχύσουν την οικονομική σταθερότητα, την αθλητική ανταγωνιστικότητα και τη συμβολή του συλλόγου στην κοινότητα».



«Οι μέτοχοι σχεδιάζουν να παράσχουν νέα κεφάλαια για να υποστηρίξουν τα μακροπρόθεσμα σχέδια του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω επενδύσεων στις ομάδες της Ατλέτικο Μαδρίτης και σε μεγάλα έργα υποδομής. Αυτά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της Πόλης του Αθλητισμού, ενός νέου αθλητικού και ψυχαγωγικού κέντρου δίπλα στο στάδιο Riyadh Air Metropolitano. Στόχος αυτού του έργου είναι να γίνει ένας προορισμός παγκόσμιας κλάσης για αθλητισμό, αναψυχή, πολιτισμό και κοινοτικές δραστηριότητες. Χάρη στην εκτεταμένη εμπειρία της Apollo στους τομείς του αθλητισμού, των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, η ASC φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα δυναμικό, μετασχηματιστικό και πολυεπιστημονικό αστικό κέντρο για τους κατοίκους της Μαδρίτης».



Ο Διευθύνων Σύμβουλός μας, Miguel Ángel Gil, δήλωσε:

«Είμαστε πολύ περήφανοι που καλωσορίζουμε έναν νέο συνεργάτη αφοσιωμένο στον σύλλογο. Η Apollo Sports Capital είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος που σέβεται την ιστορία, τις παραδόσεις και την ταυτότητα της Ατλέτικο Μαδρίτης και των οπαδών της, ενώ παράλληλα προσφέρει πρόσθετους πόρους και ενθουσιασμό για να βοηθήσει στη διατήρηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητάς μας».



Ο Miguel Ángel Gil πρόσθεσε:

«Αυτή η συναρπαστική επόμενη φάση θα βασιστεί στο μοντέλο που έχει οδηγήσει την πρόοδό μας τα τελευταία χρόνια και η Ατλέτικο δεν θα ήταν εκεί που είναι σήμερα χωρίς την υποστήριξη του Wanda Group, της Quantum Pacific και της Ares, η υποστήριξη των οποίων μας έχει ενισχύσει σε κρίσιμες στιγμές. Τα επιτεύγματά μας αντικατοπτρίζουν επίσης την αφοσίωση των εργαζομένων μας, τη δέσμευση των παικτών και των προπονητών μας και, πάνω απ' όλα, το ακλόνητο πάθος των οπαδών μας - την αληθινή καρδιά και ψυχή του συλλόγου».



«Κοιτάζοντας μπροστά, μαζί βλέπουμε μια μεγάλη ευκαιρία να οδηγήσουμε μια σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη για την Ατλέτικο Μαδρίτης, βασιζόμενοι στην κληρονομιά μας. Ήταν σημαντικό για μένα να έχω έναν μακροπρόθεσμο επενδυτικό εταίρο που να πιστεύει στη στρατηγική μας και να μπορεί να ενισχύσει τις δραστηριότητές μας εκτός γηπέδου με την ανάπτυξη της Πόλης του Αθλητισμού», κατέληξε ο Διευθύνων Σύμβουλός μας.



Ο Robert Givone, συνεργάτης της Apollo και συν-διευθυντής της ASC, δήλωσε:

«Η Atlético de Madrid είναι ένα από τα σπουδαία αθλητικά ιδρύματα της Ευρώπης και είναι τιμή για την Apollo Sports Capital να επενδύσει σε αυτόν τον ιστορικό σύλλογο και στην κληρονομιά του που ξεπερνά τα 120 χρόνια. Ο Miguel Ángel έχει κάνει εξαιρετική δουλειά μεταμορφώνοντας την Atlético και ήταν απαραίτητο για εμάς να επενδύσουμε στην υποστήριξη της συνέχειας της ηγεσίας του, καθώς και στην ομάδα και την τοπική κοινότητα».



Ο Givone συνέχισε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που υποστηρίζουμε την ομάδα και τιμούμε το πνεύμα και τις παραδόσεις της, και που συνεισφέρουμε αξία σε τομείς όπου διαπρέπουμε, όπως η ανάπτυξη της Πόλης του Αθλητισμού και η βελτίωση της εμπειρίας των οπαδών. Η υποστήριξη των φιλόδοξων σχεδίων για την Πόλη του Αθλητισμού μπορεί να δημιουργήσει σημαντική αξία τόσο για τον σύλλογο όσο και για την τοπική οικονομία».



Η επένδυση της Apollo Sports Capital υπόκειται στους συνήθεις όρους ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών εγκρίσεων, και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Atlético de Madrid—συμπεριλαμβανομένων των Atlético de San Luis και Atlético Ottawa—θα περιέλθει στην πλειοψηφία της ιδιοκτησίας της Apollo Sports Capital. Οι Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group και τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η Ares Management θα παραμείνουν μέτοχοι μειοψηφίας. Οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής δεν έχουν αποκαλυφθεί».