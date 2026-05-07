Ολυμπιακός: Έχει καταθέσει πρόταση για τον Λουίς Μίγια σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ

Η περίπτωση του Λούις Μίγια απασχολεί αρκετές ομάδες εν όψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι αρκετά έντονο.

Μάλιστα σύμφωνα με ισπανικά μέσα και συγκεκριμένα την «AS» και την «Cope», ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τον Ισπανό μέσο για να ενισχύσει την μεσαία του γραμμή. Μάλιστα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρακολουθούσε με ενδιαφέρον την περίπτωσή του και την περσινή σεζόν, ενώ και ο Παναθηναϊκός είχε κινηθεί για να τον κάνει δικό του τον Ιανουάριο, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί ποτέ αυτή η κίνηση.

Η πιθανότητα και η προοπτική να αγωνιστεί εκτός Ισπανίας είναι κάτι που δεν αφήνει αδιάφορο τον 31χρονο ποδοσφαιριστή, ενώ σύμφωνα με την «AS» υπάρχει ενδιαφέρον και από την Βιγιαρεάλ που βλέπει τον Μίγια ως πιθανό αντικαταστάτη του Ντάνι Παρέχο. Να σημειωθεί ότι η χρηματιστηριακή αξία του Ισπανού, σύμφωνα με το Transfermarkt, είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ, με την Χετάφε να φαίνεται πως θα ζητήσει περισσότερα από αυτά για να τον παραχωρήσει.

Ο 31χρονος μέσος αγωνίζεται στην Χετάφε από το 2022, όταν αποκτήθηκε από την Γρανάδα και σε 130 εμφανίσεις έχει δυο γκολ και 19 ασίστ.