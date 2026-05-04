Stoiximan Super League: Αυτές είναι οι πιθανότητες των ομάδων να κατακτήσουν το πρωτάθλημα

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού (3-1) στην Τούμπα το απόγευμα της Κυριακής (3/5) και σε συνδυασμό με την λευκή ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, η συνέχεια του πρωταθλήματος αναμένεται άκρως ενδιαφέρουσα.

Η γνωστή ιστοσελίδα στατιστικών Football Meets Data ανέλυσε την πορεία των ομάδων στην διάρκεια των PlayOffs και επισήμανε τι μέλλει γενέσθαι για την συνέχεια βάσει των αριθμών. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το εξειδικευμένο σαιτ η Ένωση είχε την ευκαιρία να κλειδώσει το πρωτάθλημα μετά την ήττα των «ερυθρόλευκων», όμως μετά την ισοπαλία με τους «πράσινους» θέλει τέσσερις βαθμούς στα τρία εναπομείναντα παιχνίδια για να στεφθεί πρωταθλήτρια.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ με την νίκη του επί του Ολυμπιακού πέρασε στην δεύτερη θέση και σε ισοβαθμία έχει πλεονέκτημα καθώς φέτος σε τέσσερις αναμετρήσεις μετρά τρείς νίκες απέναντι στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επομένως αν την επόμενη αγωνιστική αποφύγει την ήττα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», θα είναι το φαβορί για την δεύτερη θέση. Τέλος, σύμφωνα με την γνωστή ιστοσελίδα, η ΑΕΚ παραμένει το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχοντας 88% πιθανότητες, ενώ ο Ολυμπιακός έχει 8% και ο ΠΑΟΚ 4%.