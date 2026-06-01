Εντολή για νεκροψία στη σορό του Μάριου Οικονόμου - Έρευνα για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το τροχαίο που οδήγησε στον τραγικό θάνατο του διεθνούς ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου, το οποίο συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5). Ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, έχασε τελικά σήμερα τη μάχη, έχοντας υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Μετά την τραγική κατάληξη του Μάριου Οικονόμου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, δόθηκε εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα αύριο Τρίτη 2 Ιουνίου, προκειμένου να αποτυπωθούν με τον πλέον επίσημο και επιστημονικό τρόπο τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στον εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο 34χρονος κατά τη σύγκρουση της μοτοσικλέτας που οδηγούσε με ΙΧ, έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος. Στο ατύχημα είχε εμπλακεί ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 63χρονος ημεδαπός, ο οποίος έχει ήδη δώσει κατάθεση στις Αρχές.

Οι έρευνες της αστυνομίας στρέφονται και στον εντοπισμό επιπλέον αυτοπτών μαρτύρων που ενδεχομένως να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης, προκειμένου να υπάρχουν στοιχεία και για τις ποινικές προεκτάσεις της υπόθεσης.

Παράλληλα, τόσο το αυτοκίνητο όσο και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου έχουν μεταφερθεί σε ειδικό χώρο της Αστυνομίας ώστε να είναι στην διάθεση πραγματογνωμόνων.