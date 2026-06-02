Καλλιθέα: Περιπέτεια για μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ - Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και οδηγήθηκε στο τμήμα
Περιπέτεια με την αστυνομία είχε γνωστός καλαθοσφαιριστής της ΑΕΚ το βράδυ της Δευτέρας 1 Ιουνίου, στην οδό Δημοσθένους στην Καλλιθέα.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο αθλητής δεν σταμάτησε σε σήμα της Τροχαίας κατά τη διάρκεια ελέγχου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μικρή καταδίωξη.
Οι αστυνομικοί ακολούθησαν το όχημα και κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν λίγο πιο κάτω, οδηγώντας τον καλαθοσφαιριστή στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων.
Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε το σήμα των αστυνομικών και πως δεν είχε καμία πρόθεση να αποφύγει τον έλεγχο.
Μετά από λίγη ώρα παραμονής στο τμήμα, ο αθλητής αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να σχηματιστεί δικογραφία για το περιστατικό.