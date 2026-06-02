Ελλάδα Σπορ ΑΕΚ Τροχαία (Η) Αστυνομία Μπάσκετ

Καλλιθέα: Περιπέτεια για μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ - Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και οδηγήθηκε στο τμήμα

Στο αστυνομικό τμήμα κατέληξε γνωστός μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Καλλιθέα.

Άνδρας της Τροχαίας/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Περιπέτεια με την αστυνομία είχε γνωστός καλαθοσφαιριστής της ΑΕΚ το βράδυ της Δευτέρας 1 Ιουνίου, στην οδό Δημοσθένους στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο αθλητής δεν σταμάτησε σε σήμα της Τροχαίας κατά τη διάρκεια ελέγχου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μικρή καταδίωξη.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν το όχημα και κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν λίγο πιο κάτω, οδηγώντας τον καλαθοσφαιριστή στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε το σήμα των αστυνομικών και πως δεν είχε καμία πρόθεση να αποφύγει τον έλεγχο.

Μετά από λίγη ώρα παραμονής στο τμήμα, ο αθλητής αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να σχηματιστεί δικογραφία για το περιστατικό.

