Μουντιάλ: Τι σημαίνει η χειρονομία του προπονητή της Αιγύπτου που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Αργεντινή με τρομερή ανατροπή επικράτησε με 3-2 της Αιγύπτου και πήρε το εισιτήριο για τους «8» του Μουντιάλ. Ωστόσο η διαιτησία βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από ένα περιστατικό που προκάλεσε σάλο αντιδράσεων.

Λίγο πριν την λήξη της αναμέτρησης ο προπονητής της Αιγύπτου , Χοσάμ Χασάν υπέδειξε με τα χέρια του το σύμβολο «Χ» , δηλαδή την χειρονομία που προβλέπει η FIFA για την υπόδειξη και την καταγγελία ρατσιστικών επιθέσεων κατά την διάρκεια των αναμετρήσεων.

Ωστόσο στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο διαιτητής του αγώνα Φρανσουά Λετεσιέ δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας , όπου σύμφωνα με τους κανονισμούς της , ο ρέφερι αν δει την σχετική χειρονομία , οφείλει να διακόψει προσωρινά την αναμέτρηση ή ακόμα και να την διακόψει οριστικά. Αντί αυτού ο Γάλλος διαιτητής επέλεξε να δείξει την κίτρινη κάρτα στον προπονητή της Αιγύπτου προκαλώντας αντιδράσεις.