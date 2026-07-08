Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ Αργεντινή Αίγυπτος

Μουντιάλ: Τι σημαίνει η χειρονομία του προπονητή της Αιγύπτου που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Χασάν έκανε την χειρονομία που προβλέπεται για αναφορά ρατσιστικής επίθεσης και ο διαιτητής του έδειξε κίτρινη κάρτα προκαλώντας ένταση.

Reuters
Reuters
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Η Αργεντινή με τρομερή ανατροπή επικράτησε με 3-2 της Αιγύπτου και πήρε το εισιτήριο για τους «8» του Μουντιάλ. Ωστόσο η διαιτησία βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από ένα περιστατικό που προκάλεσε σάλο αντιδράσεων. 

Λίγο πριν την λήξη της αναμέτρησης ο προπονητής της Αιγύπτου , Χοσάμ Χασάν υπέδειξε με τα χέρια του το σύμβολο «Χ» , δηλαδή την χειρονομία που προβλέπει η FIFA για την υπόδειξη και την καταγγελία ρατσιστικών επιθέσεων κατά την διάρκεια των αναμετρήσεων.

Ωστόσο στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο διαιτητής του αγώνα Φρανσουά Λετεσιέ δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας , όπου σύμφωνα με τους κανονισμούς της , ο ρέφερι αν δει την σχετική χειρονομία , οφείλει να διακόψει προσωρινά την αναμέτρηση ή ακόμα και να την διακόψει οριστικά. Αντί αυτού ο Γάλλος διαιτητής επέλεξε να δείξει την κίτρινη κάρτα στον προπονητή της Αιγύπτου προκαλώντας αντιδράσεις.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ Αργεντινή Αίγυπτος

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