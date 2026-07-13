Ολυμπιακός: Η απόσταση στις διαπραγματεύσεις με Ντόρσεϊ και όλα τα δεδομένα

Μπορεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ να έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με τον Ολυμπιακό, όμως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη κινηθεί για να επεκτείνουν την συνεργασία μαζί του.

Ο διεθνής γκάρντ πραγματοποίησε τρομερή χρονιά και συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και της EuroLeague, επομένως οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θέλουν να τον επιβραβεύσουν προσφέροντάς του νέο τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με ετήσιες αποδοχές που προσεγγίζουν τα 2.500.000 ευρώ. Παρόλο που η αύξηση είναι αρκετά μεγάλη (δεδομένου ότι έπαιρνε 1.800.000 την σεζόν) ο Ντόρσει φαίνεται να μην ικανοποιείται από αυτήν.

Ο 30χρονος μπορεί να θέλει να συνεχίσει στο λιμάνι, όμως έκανε ξεκάθαροι πως θέλει οι ετήσιες απολαβές του να είναι αντίστοιχες, ή καιθ να ξεπερνάνε, τα 3.000.000 ευρώ, όσα δηλαδή είχε συμφωνήσει και ο Εβάν Φουρνιέ όταν επέκτεινε τη συνεργασία του με τους «ερυθρόλευκους» έως το 2028.

Οι ερυθρόλευκοι δεν φαίνεται πωσ σκοπεύουν να φτάσουν τέτοια νούμερα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη απόσταση και μη συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές. Μένει να φανεί αν υπάρξει υποχώρησει μιας, ή και των δυο πλευρών ούτως ώστε να βρεθεί η «χρυσή τομή». Πάντως ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είχε τοποθετηθεί πρόσφατα αναφορικά με τα συμβόλαια λέγοντας: «Δηλαδή όταν η ομάδα πετυχαίνει, οι παίκτες θέλουν περισσότερα λεφτά, όταν ένας παίκτης ένα χρόνο σέρνεται, παίρνει τα λεφτά που παίρνει, τότε δεν τρέχει τίποτα. Άρα μονά ζυγά, εμείς χάνουμε ό,τι και να γίνει. Υπάρχει μια εκπληκτική ευκολία να σχολιάζετε και λέτε: ας πάρει ο τάδε δύο, ας πάρει ο τάδε τρία. Είναι δύο λέξεις τις οποίες αγνοούμε: το μπάτζετ και το salary cup. Αυτές οι δύο λέξεις αγνοούνται».