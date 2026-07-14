ΣΕΦ: Γκρεμίστηκε το κάτω διάζωμα - Οι πρώτες εικόνες μέσα από το γήπεδο

Ο Ολυμπιακός εκτός από τον σχεδιασμό της ομάδας για την νέα σεζόν, ξεκίνησε δυναμικά και τι εργασίες για την ανακαίνιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, οι οποίες άρχισαν μετά την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Υπενθυμίζεται πως με την λήξη του 5ου τελικού, οι άνθρωποι της ΚΑΕ ζήτησαν από τον κόσμο να αποχωρήσουν από το γήπεδο, έτσι ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες.

Πιο συγκεκριμένα το πρωί της Τρίτης (14/7), διέρρευσαν οι πρώτες φωτογραφίες που απεικονίζουν την κατάσταση του ΣΕΦ ενόψει εργασιών, καθώς έχει ήδη γκρεμιστεί το κάτω διάζωμα.