Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στο Αλιβέρι Ευβοίας: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Εστάλη μήνυμα από το 112

Σπορ Ολυμπιακός Μπάσκετ Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

ΣΕΦ: Γκρεμίστηκε το κάτω διάζωμα - Οι πρώτες εικόνες μέσα από το γήπεδο

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά τις εργασίες για την ανακαίνιση του ΣΕΦ, ενώ διέρρευσαν και οι πρώτες εικόνες.

eurokinissi
eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Ολυμπιακός εκτός από τον σχεδιασμό της ομάδας για την νέα σεζόν, ξεκίνησε δυναμικά και τι εργασίες για την ανακαίνιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, οι οποίες άρχισαν μετά την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Υπενθυμίζεται πως με την λήξη του 5ου τελικού, οι άνθρωποι της ΚΑΕ ζήτησαν από τον κόσμο να αποχωρήσουν από το γήπεδο, έτσι ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες.

Πιο συγκεκριμένα το πρωί της Τρίτης (14/7), διέρρευσαν οι πρώτες φωτογραφίες που απεικονίζουν την κατάσταση του ΣΕΦ ενόψει εργασιών, καθώς έχει ήδη γκρεμιστεί το κάτω διάζωμα.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Μπάσκετ Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader