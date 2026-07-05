Απασφάλισε ο Ιμπραχίμοβιτς: «Αν έπαιζα εγώ, ίσως είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο»

Η Γαλλία αν και δυσκολεύτηκε κατάφερε να ξεπεράσει τον «εμπόδιο» της Παραγουάης στους «16» του Μουντιάλ 2026 και βρίσκεται στα προημιτελικά. Εκεί, που θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα μείνει στην ιστορία για το απίστευτο trash talk μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων.

Αιτία ήταν το πολύ δυναμικό παιχνίδι που επιστράτευσαν οι παίκτες του Άλφαρο καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης για να αναχαιτίσουν τους παίκτες του Ντεσάμπ και να μην τους επιτρέψουν να απειλήσουν πολύ την εστία του Ορλάντο Χιλ, με τους μπλε να λύνουν τελικά τον γόρδιο δεσμό με το εύστοχο πέναλτι του Εμπαπέ στο 70′ αλλά να έχουν και παράπονα απο τους αντιπάλους τους.

Ο Ζλάταν δεν κρατήθηκε... μίλησε έξω από τα δόντια

Την ίδια ώρα είχαν έντονα παράπονα και για τον διαιτητή που επέτρεψε το σκληρό παιχνίδι και έδειξε κίτρινες κάρτες (3) μόνο σε παίκτες της Γαλλίας, ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς σχολίασε με το δικό του τρόπο τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στο πλαίσιο παρουσίας του σε εκπομπή του Fox Sports και να μην είναι καθόλου επιεικής απέναντι στους παίκτες της αλμπιρόχα.

“Εάν ήμουν εγώ σε αυτό το ματς, θα έπαιρνα τέσσερις κόκκινες κάρτες και θα έστελνα κάποιον στο νοσοκομείο. Δεν μου αρέσει όταν κάποιος προσπαθεί να με προκαλέσει, μου αρέσει το αληθινό παιχνίδι.

Όμως η Γαλλία έμεινε ενωμένη και ψύχραιμη, απάντησαν με χαμόγελο. Και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να απαντήσεις, χαμογελάς και μην πέφτεις στην παγίδα τους”, δήλωσε χαρακτηριστικά.