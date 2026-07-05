Εθνική Γερμανίας: Αποδέχθηκε τη πρότασή της ο Κλοπ, μένουν μόνο οι ανακοινώσεις
Ο Γιούργκεν Κλοπ συμφώνησε να αναλάβει την Εθνική Γερμανίας, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
Η Εθνική Γερμανίας μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Νάγκελσμαν και τα άσχημα αποτελέσματα στο Μουντιάλ, θέλει να αλλάξει «σελίδα» και ο πρωταγωνιστής της να είναι ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ.
Οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας κινήθηκαν άμεσα για την εύρεση του αντικαταστάτη του και κατέληξαν στον Κλοπ, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση και ετοιμάζεται να καθίσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
Ο Κλοπ δεν κάθεται πλέον στον πάγκο κάποιου συλλόγου και θα έχει τον χρόνο να χτίσει από την αρχή τη καλή και δυναμική «ταυτότητα» που έχουν χάσει οι Γερμανοί.