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Εθνική Γερμανίας: Αποδέχθηκε τη πρότασή της ο Κλοπ, μένουν μόνο οι ανακοινώσεις

Ο Γιούργκεν Κλοπ συμφώνησε να αναλάβει την Εθνική Γερμανίας, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φώτης Ξένος

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Η Εθνική Γερμανίας μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Νάγκελσμαν και τα άσχημα αποτελέσματα στο Μουντιάλ, θέλει να αλλάξει «σελίδα» και ο πρωταγωνιστής της να είναι ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ.

Οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας κινήθηκαν άμεσα για την εύρεση του αντικαταστάτη του και κατέληξαν στον Κλοπ, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση και ετοιμάζεται να καθίσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Κλοπ δεν κάθεται πλέον στον πάγκο κάποιου συλλόγου και θα έχει τον χρόνο να χτίσει από την αρχή τη καλή και δυναμική «ταυτότητα» που έχουν χάσει οι Γερμανοί.

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