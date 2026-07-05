Συγκλονίζει ο τεχνικός της Παραγουάης: «Έχουμε παιδιά που μεγάλωσαν χωρίς τον πατέρα τους»

Η Γαλλία τα βρήκε «σκούρα» κόντρα στην σκληροτράχηλη Παραγουάη όμως το εύστοχο πέναλτι του Εμπαμπέ στο 70ο λεπτό έδωσε την πρόκριση στους «τρικολόρ» για την επόμενη φάση του Μουντιάλ.

Από την άλλη η Παραγουάη δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση όπως με τους Γερμανούς και έμειναν εκτός συνέχειας. Ωστόσο στην συνέντευξη τύπου ο Ομοσπονδιακός της τεχνικός , Γκουστάβο Αλφάρο δεν στάθηκε στον αποκλεισμό της ομάδας του αλλά στις δυσκολίες ζωής που βίωσαν οι ποδοσφαιριστές του.

« Θα πεθάνω με αυτόν τον πόνο»



«Είπα στους παίκτες μου ότι θα αντιμετωπίζαμε ποδοσφαιριστές που διεκδικούν τη Χρυσή Μπάλα και γράφουν ιστορία στα Παγκόσμια Κύπελλα. Εμείς, όμως, έχουμε παιδιά που μεγάλωσαν χωρίς τον πατέρα τους και πέρασαν τεράστιες δυσκολίες για να φτάσουν μέχρι εδώ.

Ο Γκαλάρσα κάποτε δεν μπορούσε να παίξει στη Ρίβερ, όμως σήμερα μπορεί να σταθεί απέναντι στη Γερμανία και τη Γαλλία. Ο Ορλάντο Γκιλ χρειάστηκε να πουλήσει τα ρούχα του για να σώσει τη ζωή της κόρης του. Ποια ομάδα στον κόσμο δεν θα ήθελε έναν τερματοφύλακα σαν αυτόν;

Ήθελα να κάνω μια επανάσταση στην Παραγουάη. Πίστευα ότι μπορούσαμε να το πετύχουμε μέσα από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ονειρευόμουν να φτάσουμε ακόμη πιο μακριά και θα κουβαλάω για πάντα αυτόν τον πόνο».