Κυριάκος Μητσοτάκης: Η σκέψη μας στους ανθρώπους που χάθηκαν και στις οικογένειες που πενθούν

Σε βαρύ κλίμα, λόγω των απωλειών ανθρώπινων ζωών που σημάδεψαν τις προηγούμενες ημέρες, κινήθηκε η εβδομαδιαία ανασκόπηση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης , ο οποίος τόνισε ότι «η πολιτική δεν εξελίσσεται στο κενό», αλλά μέσα στην πραγματική ζωή και τις συνέπειές της. Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση για εργαλειοποίηση του πόνου σημειώνοντας πως « με αφορμή τη νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης του πόνου των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους Τρίκαλα, θέλω να επισημάνω καταρχάς ότι καμία κυβέρνηση δεν θα ήθελε να υπάρχει έστω και ένα εργατικό δυστύχημα, αλλά είναι απολύτως ψευδές ότι η χωρά μας είναι δήθεν μια δυστοπία σε αυτό το πεδίο».

Έγκριση του εθνικού αμυντικού σχεδίου και επενδύσεις στην άμυνα

Κεντρικό σημείο της κυβερνητικής ατζέντας αποτέλεσε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του εθνικού αμυντικού σχεδίου ύψους 788 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE. Το σχέδιο εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πακέτο «Ετοιμότητα 2030» και περιλαμβάνει έξι προγράμματα στρατηγικής σημασίας με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τις ασφαλείς επικοινωνίες, σε συνεργασία με χώρες όπως η Κύπρος και η Νορβηγία.



Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η σύσταση της νέας κοινοπραξίας μεταξύ των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων και του ομίλου Czechoslovak Group, με επενδυτικό πρόγραμμα τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ και χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου. Η συμφωνία προβλέπει ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πυρομαχικών, αύξηση της απασχόλησης και μεταφορά τεχνογνωσίας από έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς παραγωγούς του κλάδου.

Κρήτη: ΒΟΑΚ και νέο αεροδρόμιο

Στην Κρήτη, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, δύο εμβληματικά έργα μπαίνουν οριστικά στη φάση υλοποίησης. Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου έχει φτάσει στο 67% της κατασκευής του, ενώ υπεγράφη και η Συμφωνία Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας, απαραίτητη για τη λειτουργία του. Την ίδια στιγμή ενεργοποιήθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης για το βασικό τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο, συνολικού μήκους 157 χιλιομέτρων, με στόχο –όπως υπογράμμισε– την οδική ασφάλεια και την ανάπτυξη του νησιού.

Επιστολική ψήφος και απόδημος ελληνισμός

Η κυβέρνηση επαναφέρει στο προσκήνιο την επέκταση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές του 2027, με δυνατότητα επιλογής και συγκεκριμένου βουλευτή. Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών.

Στεγαστικό, υγεία και αγορά εργασίας

Στο μέτωπο της στέγασης, προωθείται το πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» για μακροχρόνιες μισθώσεις με προκαθορισμένο μίσθωμα, ενώ επεκτείνονται οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και στη Θεσσαλονίκη.

Στην υγεία, ξεκίνησε πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας μέσω SMS, ενώ ανακοινώθηκε ότι από τις 16.000 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026, οι 5.000 θα αφορούν το ΕΣΥ Παράλληλα, αυξάνεται για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια η αμοιβή των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ.

Στην αγορά εργασίας, η ανεργία υποχώρησε στο 7,5% τον Δεκέμβριο, το χαμηλότερο ποσοστό από το 2008, ενώ οι «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ κατέγραψαν ρεκόρ συμμετοχής και τοποθετήσεων σε θέσεις εργασίας.

Εργατικά δυστυχήματα, κοινωνική πολιτική και ασφάλεια

Αναφερόμενος στα πρόσφατα εργατικά δυστυχήματα, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «εργαλειοποίηση του πόνου», τονίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφεται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τα λιγότερα ατυχήματα, χωρίς –όπως είπε– να υποβαθμίζεται καμία ανθρώπινη απώλεια.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην κάρτα αναπηρίας, η οποία τίθεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή, αλλά και στη μεγάλη επιτυχία των διωκτικών αρχών με τη σύλληψη μελών διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η ανασκόπηση έκλεισε με την υπογραφή της σύμβασης για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, με ορίζοντα λειτουργίας το 2028. Ένα έργο, όπως σημείωσε, που αφορά όχι μόνο τη μνήμη του παρελθόντος, αλλά και την ευθύνη του παρόντος απέναντι στην ιστορική αλήθεια.