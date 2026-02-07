Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στην Stoiximan GBL

Η 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL κάνει τζάμπολ με τέσσερις αναμετρήσεις το Σάββατο 06/02.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 15:45 ο Κολοσσός της Ρόδου, που υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Action24.

Λίγο αργότερα, στις 16:00, ο Πανιώνιος φιλοξενεί την Μύκονο σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την παραμονή του στο στην διοργάνωση (ΕΡΤ1 Σπορ), ενώ το ΑΕΚ περιμένει το Μαρούσι στα Λιόσια με το τζάμπολ προγραμματισμένο για τις 18:00 (ΕΡΤ2 Σπορ).

Την μέρα κλείνει το παιχνίδι του Περιστερίου με τον Ηρακλή (18:15) και μεταδίδεται ζωντανά από το ΕΡΤ1 Σπορ.

Αναλυτικά μεταδόσεις του Σαββάτου 06/02