Οι ώρες και τα κανάλια των Σαββατιάτικων αναμετρήσεων της Stoiximan Super League

Η αγωνιστική δράση στην Stoiximan Super League συνεχίζεται, και η 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος ξεκινάει με τρείς αναμετρήσεις το Σάββατο (7/2).

Συγκεκριμένα η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Παναιτωλικό, σε μια σημαντική αναμέτρηση για την μάχη της παραμονής, η οποία θα μεταδοθεί στις 17:00 από το Cosmote Sport 1.

Ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον Βόλο στην Τρίπολη και στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση στις 18:00 από το κανάλι Nova Sports 2.

Τέλος η Κηφισιά υποδέχεται τον Ατρόμητο στην Νεάπολη, και θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε αυτή την αθηναϊκή αναμέτρηση από το Cosmote Sport 1 στις 20:00.