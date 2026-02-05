«Βόμβα» στο βόλεϊ: Ο Άρης έντυσε στα κιτρινόμαυρα την «καυτή» Έριτς (pics)

Ο Άρης έκανε μια μεταγραφή που δεν περνά απαρατήρητη ούτε αγωνιστικά ούτε επικοινωνιακά. Η Σλαντιάνα Έριτς ντύνεται στα κιτρινόμαυρα για το υπόλοιπο της σεζόν 2025/26 και φέρνει μαζί της εμπειρία, ποιότητα, αλλά και έντονη… λάμψη. Η 43χρονη Σέρβα, με κορμί μοντέλου και παρουσία που τραβά τα βλέμματα, έχει ήδη γίνει θέμα συζήτησης, δίνοντας έξτρα προβολή στο γυναικείο βόλεϊ του συλλόγου.



Πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα, όμως, υπάρχει μια παίκτρια με γεμάτο βιογραφικό. Η Έριτς αγωνίζεται ως κεντρικός και διαγώνια, διαθέτοντας παραστάσεις από Ιταλία, Τουρκία, Ρωσία, Κίνα, Ισραήλ και κορυφαίες ομάδες της Σερβίας. Ξέρει πώς να διαχειρίζεται δύσκολες στιγμές και να δίνει λύσεις όταν η μπάλα «καίει», στοιχεία πολύτιμα για έναν Άρη που θέλει σταθερότητα και ουσία.



Το συμβόλαιό της κινείται σε λογικά επίπεδα, κοντά στις 35.000 ευρώ, καθιστώντας τη μεταγραφή χαμηλού ρίσκου.

Δείτε φωτογραφίες από την εντυπωσιακή παίκτρια: