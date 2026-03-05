Οι ώρες και τα κανάλια των ημιτελικών του Allwyn Final-4 Κυπέλλου Ελλάδας βόλεϊ

Η αυλαία του Allwyn Final-4 Κυπέλλου Ελλάδας βόλεϊ γυναικών ανοίγει την Πέμπτη 05/03 με τους δύο ημιτελικούς ανάμεσα σε Θήρα-ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό-Πανιώνιο Betsson.

Το πρώτο σερβίς στα ημιτελικά θα γίνει στις 17:00 με το ματς ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Θήρα και θυμίζουμε ότι οι δύο αυτές ομάδες ήταν και το ζευγάρι του τελικού της διοργάνωσης το 2021 με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 3-0 το κλειστό της Ηλιούπολης και να πανηγυρίζει τον μοναδικό έως τώρα τίτλο στην ιστορία του.

Οι «ασπρόμαυρες» αγωνίζονται για δεύτερη φορά σε Final Four, ενώ για τον ΑΟ Θήρας αυτή είναι η έβδομη παρουσία σε τελική φάση κυπέλλου έχοντας αγωνιστεί σε τρεις τελικούς. Στα μεταξύ τους ματς φέτος η ομάδα των Κυκλάδων έχει κάνει το 2/2 με νίκες με 3-2 και 3-0 σετ. Παράλληλα θυμίζουμε ότι ο ΑΟ Θήρας θα αγωνιστεί χωρίς την Αμερικανίδα Σιμόν Άμποτ η οποία υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση στο γόνατο της και δεν υπολογίζεται μέχρι το τέλος της σεζόν ενώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία απουσία.

Το δεύτερο σερβίς, το οποίο θα δώσει και το δεύτερο εισιτήριο προς τον τελικό θα γίνει στις 20:00 με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Πανιώνιο Betsson, το οποίο ήταν το ζευγάρι του περσινού μεγάλου τελικού.

Στα μεταξύ τους ματς στο πρωτάθλημα οι δύο ομάδες έχουν πάρει από μία εντός έδρας νίκη με 3-1 σετ ενώ στις 23/12 το Super Cup powered by Protergia, όπου ο Πανιώνιος επικράτησε με 3-2 πανηγυρίζοντας τον πρώτο τίτλο της ιστορίας του.

Στις «ερυθρόλευκες» ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς θα έχει στη διάθεση του μετά από αρκετές εβδομάδες την Ιταλίδα πασαδόρο Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο που ξεπέρασε τον τραυματισμό της στο χέρι, ενώ στις «κυανέρυθρες» ο Γιουνούς Οτσάλ έχει όλες τις αθλήτριες στη διάθεσή του.

Πού θα δείτε τους ημιτελικούς του Allwyn Final-4 Κυπέλλου Ελλάδας

Οι δύο ημιτελικοί θα γίνουν στις 17:00 και στις 20:00 στη Χαλκίδα και θα μεταδοθούν ζωντανά από την κρατική τηλεόραση και συγκεκριμένα από το κανάλι της ΕΡΤ2 Σπορ και την ηλεκτρονική πλατφόρμα Ertflix.