Βόλεϊ: Η Εθνική Ελλάδας δεν τα κατάφερε απέναντι στη Γαλλία και έμεινε εκτός Παγκοσμίου

Η Εθνική Ελλάδας γυναικών πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις απέναντι στη Γαλλία στον κρίσιμο αγώνα των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Ταϊλάνδη, αλλά ηττήθηκε με 3-1 σετ και αποκλείστηκε από την επόμενη φάση.

Εθνική Ελλάδας γυναικών στο βόλεϊ έδωσε μια μεγάλη μάχη απέναντι στη Γαλλία, όμως γνώρισε την ήττα με 3-1 σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη.

Η ελληνική ομάδα μπήκε με αυτοπεποίθηση στον αγώνα και κατέκτησε το πρώτο σετ, χάρη στις εξαιρετικές επιθέσεις της Μάρθας Ανθούλη και της Φαίης Μπακοδήμου, αλλά και τις καθοριστικές επεμβάσεις της Όλγας Στράντζαλη και της Αριστέας Τοντάι. Η εικόνα αυτή έδειχνε πως η Ελλάδα μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια μια από τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές ομάδες.

Η συνέχεια, όμως, ανήκε στις Γαλλίδες. Με σταθερό ρυθμό και υψηλή αποτελεσματικότητα στην επίθεση, κατάφεραν να ισοφαρίσουν και στη συνέχεια να επιβάλουν το παιχνίδι τους. Παρά τις προσπάθειες της Εθνικής, η Γαλλία διατήρησε το προβάδισμα και ισοφάρισε στα σετ, κερδίζοντας με 25-21.

Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, η αγωνία κορυφώθηκε. Η Ελλάδα έφτασε κοντά στο να κερδίσει το σετ, όμως στο τέλος η Γαλλία με διπλό μπλοκ ισοφάρισε και πήρε το σετ με 28-26, κάνοντας το 2-1.



Το τέταρτο σετ επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της Γαλλίας, η οποία εκμεταλλεύτηκε κάθε αδράνεια και κλείδωσε το τελικό 25-17, ολοκληρώνοντας τον αποκλεισμό της ελληνικής ομάδας. Παρά την ήττα, η Εθνική Ελλάδας άφησε θετικές εντυπώσεις με το πάθος, τη συγκέντρωση και την αποφασιστικότητα των παικτριών της.