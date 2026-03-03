EuroLeague: Σε ευρωπαϊκό έδαφος ολοκληρώνουν τη σεζόν οι ομάδες από το Ισραήλ και το Ντουμπάι

Η διοίκηση της EuroLeague, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των αθλητών και την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, αποφάσισε την οριστική μεταφορά των εντός έδρας αγώνων της Μακάμπι Τελ Αβίβ, της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Ντουμπάι σε ευρωπαϊκές πόλεις μέχρι το φινάλε της περιόδου.

Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης αστάθειας στη Μέση Ανατολή και των δυσκολιών στις αεροπορικές μετακινήσεις, οι οποίες είχαν ήδη οδηγήσει σε αναβολές σημαντικών αναμετρήσεων.

Συγκεκριμένα, οι δύο ομάδες του Τελ Αβίβ θα επιστρέψουν στις προηγούμενες έδρες τους (με την Μακάμπι να γυρνάει στο Βελιγράδι) και την (Χάποελ στη Σόφια, ευρωπαϊκή της έδρα μέχρι τον Δεκέμβριο 2025), ενώ και η ομάδα του Ντουμπάι θα αγωνίζεται πλέον επί ευρωπαϊκού εδάφους, με πιθανότερη προσωρινή έδρα το Σεράγεβο στη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Η EuroLeague καλείται τώρα να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα πιεσμένο πρόγραμμα για να καλύψει τα κενά των αναβληθέντων αγώνων, στοχεύοντας στην απόλυτη ετοιμότητα όλων των ομάδων πριν από τη μεγάλη γιορτή του Final Four στην Αθήνα.