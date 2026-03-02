Αγνοείται ο αδελφός του Τζέιλεν Χορντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ - Στο πλευρό του ο Ματίας Λεσόρ (pic)

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η οικογένεια του άσου της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Τζέιλεν Χορντ, καθώς τα ίχνη του αδελφού του, Ελάιζα, έχουν χαθεί τις τελευταίες ημέρες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Σύμφωνα με όσα δημοσιοποίησε ο ίδιος ο αθλητής μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Ελάιζα Χορντ εθεάθη για τελευταία φορά την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, στο διεθνές αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο. Ενώ ο προορισμός του ήταν η Γαλλία, ο νεαρός άνδρας δεν επιβιβάστηκε ποτέ στην πτήση του, με τις τοπικές αρχές να διεξάγουν έκτοτε εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι δηλώσεις του πατέρα της οικογένειας, Αντουάν, ο οποίος ανέφερε πως η ψυχολογική κατάσταση του γιου του παρουσίαζε μεταπτώσεις το τελευταίο διάστημα, γεγονός που εντείνει το μυστήριο γύρω από την εξαφάνισή του.

Κύμα συμπαράστασης από τον μπασκετικό κόσμο

Η είδηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση συναθλητών του Χορντ, με τον σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, να προχωρά σε δημόσια έκκληση μέσω Instagram. Ο Γάλλος άσος κοινοποίησε τα στοιχεία του αγνοουμένου, ζητώντας από οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Παράλληλα, οικογένεια Χορντ απευθύνει έκκληση σε όποιον βρισκόταν στο αεροδρόμιο του Σικάγο εκείνη την ημέρα και παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο, να συνδράμει στις έρευνες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.