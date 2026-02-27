Κόλαφος ο Αταμάν στις δηλώσεις μετά τον αγώνα Σερβία-Τουρκία: «Ευχαριστώ FIBA και Euroleague...»

Η Τουρκία έκανε μια τεράστια υπέρβαση, επικρατώντας της Σερβίας για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Μια βραδιά την οποία οφείλει στις τρομερές εμφανίσεις των Μπιμπέροβιτς, Οσμάν και Γιουρτσεβέν.

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της γείτονας χώρας, Εργκίν Αταμάν, έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για τη μεγάλη εμφάνιση, όσο επίσης και στους αντιπάλους του, κάνοντας ειδική μνεία στον απέναντι προπονητή, τον Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς που κάνει πράγματα και θαύματα στην Τουρκία με την Μπεσίκτας.

Ωστόσο, έκανε και μια καταγγελτική καταγραφή, όσον αφορά το πρόγραμμα της FIBA, το οποίο σχεδόν... συμβαδίζει με εκείνο της EuroLeague. Υπογράμμισε πως είναι πολύ κουρασμένος και πως αμέσως μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί, έκανε απευθείας πτήση προς το Βελιγράδι για τις υποχρεώσεις ενόψει του Mundobasket του Κατάρ.

«Δεν ήμουν ήρεμος, ήμουν κουρασμένος. Ευχαριστώ τη FIBA για αυτό το γελοίο καλεντάρι, καθώς και την EuroLeague, που μου δίνει την ευθύνη και στους παίκτες την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας υπό τέτοιες συνθήκες. Είμαι κουρασμένος. Όχι μόνο εμείς, η Σερβία είναι κουρασμένη. Ήρθα στο Βελιγράδι μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με ιδιωτικό αεροπλάνο, στις δύο τα ξημερώματα. Θα είμαι πιο ξεκούραστος στο δεύτερο παιχνίδι. Ο Ντούσαν έχει πάντα ενέργεια, είναι εξαιρετικός προπονητής και τον εκτιμούν στη Μπεσίκτας».



