Βετεράνος πεζοναύτης φώναζε συνθήματα κατά του πολέμου στο Κογκρέσο - Τον έβγαλαν σηκωτό
«Κανείς δεν θέλει πόλεμο για το Ισραήλ», φώναζε ο παρασημοφορημένος βετεράνος για να απομακρυνθεί βίαια από την αίθουσα.
Αναστάτωση προκλήθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, όταν παρασημοφορημένος βετεράνος πεζοναύτης εμφανίστηκε ένστολος και άρχισε να φωνάζει συνθήματα ενάντια σε ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή που θα σχετιζόταν με το Ισραήλ. Ο άνδρας επαναλάμβανε ότι «κανείς δεν θέλει πόλεμο για το Ισραήλ» και ότι «κανείς δεν θέλει να πολεμήσει», διακόπτοντας τη συνεδρίαση.
Η ασφάλεια του Κογκρέσου έσπευσε να τον απομακρύνει, όμως ο βετεράνος αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη αψιμαχία. Αρκετοί αστυνομικοί χρειάστηκε να τον σηκώσουν κυριολεκτικά για να τον βγάλουν εκτός αίθουσας, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι όσα διαδραματίζονταν.
Το περιστατικό θύμισε σε πολλούς τις εικόνες έντονων διαμαρτυριών της δεκαετίας του '60 και του '70, με τον βετεράνο να επιχειρεί να στείλει μήνυμα κατά της κλιμάκωσης και υπέρ της αποφυγής νέας πολεμικής σύγκρουσης.