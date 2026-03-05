Βετεράνος πεζοναύτης φώναζε συνθήματα κατά του πολέμου στο Κογκρέσο - Τον έβγαλαν σηκωτό

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, όταν παρασημοφορημένος βετεράνος πεζοναύτης εμφανίστηκε ένστολος και άρχισε να φωνάζει συνθήματα ενάντια σε ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή που θα σχετιζόταν με το Ισραήλ. Ο άνδρας επαναλάμβανε ότι «κανείς δεν θέλει πόλεμο για το Ισραήλ» και ότι «κανείς δεν θέλει να πολεμήσει», διακόπτοντας τη συνεδρίαση.



Η ασφάλεια του Κογκρέσου έσπευσε να τον απομακρύνει, όμως ο βετεράνος αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη αψιμαχία. Αρκετοί αστυνομικοί χρειάστηκε να τον σηκώσουν κυριολεκτικά για να τον βγάλουν εκτός αίθουσας, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι όσα διαδραματίζονταν.

🇺🇸 « Nous ne voulons pas faire la guerre à l’Iran pour Israël. »

Le vétéran des Marines Brian McGinnis a été expulsé manu militari d’une audition du Sénat mercredi après avoir protesté contre les frappes américaines en Iran. (Sa main aurait été cassée lors de l’intervention.) pic.twitter.com/g8EtkFMjSD — The Voice Of Congo (@VoiceOfCongo) March 5, 2026

Το περιστατικό θύμισε σε πολλούς τις εικόνες έντονων διαμαρτυριών της δεκαετίας του '60 και του '70, με τον βετεράνο να επιχειρεί να στείλει μήνυμα κατά της κλιμάκωσης και υπέρ της αποφυγής νέας πολεμικής σύγκρουσης.