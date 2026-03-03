Το «ευχαριστώ» του Φειδία Παναγιώτου στην Ελλάδα - Οι στιγμές αγωνίας της συντρόφου του στο Ντουμπάι

Ένα δημόσιο «ευχαριστώ» έστειλε ο ευρωβουλευτής της Κύπρου Φειδίας Παναγιώτου για την άμεση αντίδραση της Ελλάδας να συνδράμει την Κύπρο εν μέσω της πολεμικής κατάστασης που πραγματοποιείται τις τελευταίες ημέρες με τις επιθέσεις κατά των βρετανικών βάσεων στο νησί.

Ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην άμεση ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα που έκανε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, ειδικά μετά τις απειλές του Ιράν ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελλάδα για τη βοήθεια να αμυνθούμε ενάντια στις επιθέσεις κατά των βάσεων στην Κύπρο. Ναι παιδιά, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που ανταποκρίθηκε αμέσως μετά το χτύπημα της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι. Ένα από τα μέτρα που έλαβε ο Χριστοδουλίδης για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα ήταν να μιλήσει με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως και με τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια και ζήτησε την υποστήριξή τους. Αμέσως ανταποκρίθηκαν θετικά».

Στη συνέχεια ο Κύπριος ευρωβουλευτής διάβασε μερικούς τίτλους από ελληνικά άρθρα τα οποία ανέφεραν ότι η Ελλάδα έστειλε τις φρεγάτες «ΚΙΜΩΝ» και «Ψαρά« όπως επίσης και δυο F-16.

Και συνέχισε «Και όλα αυτά με σκοπό την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας του νησιού μας. και εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελλάδα για τη στήριξη και τη συμπαράσταση που μας δείχνει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και να τονίζω ότι είναι το μόνο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδρασε άμεσα ειδικά τώρα που έχουμε και την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απίστευτο πόσο δεν τους νοιάζει για την Κύπρο και δυστυχώς μας το έδειξαν για ακόμη μια φορά. Ελπίζουμε αυτό να αλλάξει στο μέλλον. Και θέλω ξανά να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των Κυπρίων που σας αντιπροσωπεύω, εσάς παιδιά στην Ελλάδα που ήσασταν δίπλα μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σας αγαπάμε».

Ώρες αγωνίας για την αρραβωνιαστικιά του που εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι

Την ίδια ώρα, η αρραβωνιαστικιά του Φειδία Παναγιώτου, Στυλιάνα Αβερκίου, εγκλωβίστηκε μαζί με χιλιάδες άλλους τουρίστες στο Ντουμπάι όπου έκανε το bachelorette πάρτι της ενόψει του γάμου τους.

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok η νεαρή κοπέλα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και όσα έζησε μαζί με τις φίλες και τη μητέρα της, όταν ενεργοποιήθηκε συναγερμός και έλαβαν ειδοποίηση να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο.

«Είμαστε στο Ντουμπάι για το hen πάρτι μου, που μόνο πάρτι δεν είναι με τέτοια αγωνία και άγχος. Η εμπειρία που μπορώ να σας πω είναι η στιγμή που έτρεμαν τα πόδια μου κυριολεκτικά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω εκείνο το συναίσθημα, αλλά ήταν εκείνο που βλέπεις στα άρθρα και τις ειδήσεις και αγχώνεσαι, αλλά μετά λες “εντάξει, ο κόσμος εδώ κινείται κανονικά, οπότε ίσως είναι παραπληροφόρηση και μπορώ να ξεαγχωθώ”.

Είπαμε ότι δεν θα πάμε κάπου εκτός του ξενοδοχείου, θα μείνουμε μέσα. Πήγαμε στην πισίνα που ήταν ανοιχτή και έβλεπες τους ουρανοξύστες και ακούγαμε κάτι περίεργο. Ο κόσμος ξεκινούσε να είναι ανήσυχος, κοίταζε γύρω του τι γινόταν και ήρθε ειδοποίηση στο τηλέφωνο, ακούγονταν ο συναγερμός, αυτό το πράγμα το φρικιαστικό που σου λέει να πας κάπου με ασφάλεια.

Σηκωνόμαστε, πάμε γρήγορα στο δωμάτιο, παίρνουμε διαβατήρια και τα πράγματα, ήμασταν στον 38ο όροφο, το ασανσέρ ήταν γεμάτο, δεν βρίσκαμε να κατεβούμε και ήμασταν σε πανικό, γιατί ακούγαμε θορύβους. Αναγκαστήκαμε από τον 38ο όροφο να κατεβούμε στο lobby από τις σκάλες. Είχα και τη μαμά μου μαζί. Έβλεπες πράγματα έξω, έλεγες “τώρα μας βομβαρδίζουν;”, επικρατούσε ο πανικός. Νιώθω λίγο άσχημα γιατί πήρα όλα μου τα αγαπημένα πρόσωπα και τα έφερα σε ένα ταξίδι που εξελίχθηκε έτσι. Έχω αυτό το βάρος μέσα μου» είπε η Στυλιάνα Αβερκίου.

Τέλος, η ίδια, απάντησε και σε επικριτικά σχόλια που της έγραψαν για το ταξίδι της στο Ντουμπάι: «Διάβασα κακά σχόλια όπως “εμείς δεν έχουμε λεφτά να πάμε Ντουμπάι”. Αυτές τις στιγμές σταματήστε να είστε κακοί άνθρωποι. Δεν είναι αστείο. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και πολέμους».