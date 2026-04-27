Ο Φειδίας… σε καλεί στον γάμο του - Ανοιχτή πρόσκληση για καλεσμένους

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής και YouTuber Φειδίας Παναγιώτου και η πρώην παίκτρια του «Big Brother» Στυλιάνα Αβερκίου ετοιμάζονται να παντρευτούν την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 16:30, στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το προσκλητήριο, η γαμήλια δεξίωση θα ακολουθήσει στις 18:00, στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

Πρόσκληση… μέσω link

Ο Φειδίας Παναγιώτου, μέσα από ανάρτηση, μαζί με τη σύντροφό του, ανακοίνωσε έναν αρκετά ασυνήθιστο τρόπο πρόσκλησης καλεσμένων.

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κάνει αίτηση μέσω ειδικού link που έχει δημοσιευτεί, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει επικοινωνία για επιβεβαίωση της παρουσίας.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, θα επιλεγούν μόλις 50 άτομα που θα λάβουν επίσημη πρόσκληση για τον γάμο.

Θέλεις να έρθεις στον γάμο μας;

Κάνε την αίτησή σου εδώ: https://t.co/B13TIvSLp3 — Fidias Cyprus (@FidiasCyprus) April 27, 2026

Ιδιαίτερη λεπτομέρεια αποτελεί και ο ενδυματολογικός κώδικας, καθώς οι καλεσμένοι θα πρέπει να εμφανιστούν με «Bridgerton vibes». Επιπλέον, κατά την είσοδο στην εκκλησία θα πρέπει να επιδεικνύουν το προσκλητήριό τους.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, έκανε λόγο για έναν «διαφορετικό» γάμο αλλά δεν θέλησε να κάνει... αποκαλύψεις. Είπε πάντως πως αναμένονται σχεδόν 800 καλεσμένοι και ότι ο μήνας του μέλιτος θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο που κλείνει το Ευρωκοινοβούλιο και η κυπριακή Βουλή.