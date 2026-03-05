Ιρανικό χτύπημα στην αμερικανική βάση του Ερμπίλ στο Ιράκ

Επίθεση με drones κατά αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ο ιρανικός στρατός, την έκτη ημέρα της πολεμικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, «το αρχηγείο των δυνάμεων του αμερικανικού επιτεθεμένου στο Ερμπίλ», στο βόρειο Ιράκ, αποτέλεσε στόχο επίθεσης με drones από χερσαίες δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, ιρακινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι ιρακινές δυνάμεις κατέρριψαν drone το οποίο επιχείρησε να πλήξει αμερικανική στρατιωτική βάση κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Οι επιθέσεις σημειώνονται ενώ το Ιράν συνεχίζει να στοχοποιεί αμερικανικές εγκαταστάσεις σε αραβικές χώρες, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται περαιτέρω μετά από έξι ημέρες συγκρούσεων.