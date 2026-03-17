Γεραπετρίτης από Βερολίνο: Δεν προτίθεται η Ελλάδα να εμπλακεί στον πόλεμο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το Βερολίνο και απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αντίδραση Τραμπ στην απροθυμία των Ευρωπαίων να συνδράμουν για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ, επανέλαβε ότι η στάση της Ελλάδας ήταν εξ' αρχής καθαρή και δεν είχε πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο.

«Ήδη η χώρα μας συμμετέχει στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα άρα βρισκόμαστε ήδη σε μία αποστολή. Για εμάς προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των ναυτικών που βρίσκονται στον Κόλπο αλλά και των ελληνικών πλοίων που είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένα στην περιοχή» είπε ο υπουργός Εξωτερικών καλώντας εκ νέου το Ιράν να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοϊα και να μην παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας.

«Το θέμα των Στενών έχει εξαιρετικά μεγάλη ευαισθησία, διακινείται 1/4 πετρελαίου, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει οποιαδήποτε απειλή εναντίον των πλοίων που μεταφέρουν αυτά τα προϊόντα. Θα πρέπει σε συνεργασία με όλους τους ενεργώς δρώντες στην περιοχή και με τις χώρες του Κόλπου και βεβαίως με το Ιράν να διασφαλιστεί ότι η ελευθέρια αυτή θα παραμείνει εντελώς ανεπηρέαστη από οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, από οποιαδήποτε ένοπλη σύρραξη» συμπλήρωσε ο υπουργός Εξωτερικών διατυπώνοντας την αντίθεσή του σε μεμονωμένες και επιμέρους συμφωνίες για τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται πλοία από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απαντά στο ερώτημα αν η Ελλάδα θα στείλει πλοίο στα στενά του Ορμούζ pic.twitter.com/dblqBFrABn — Flash.gr (@flashgrofficial) March 17, 2026

«Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις εναντίον ελληνικών εμπορικών πλοίων που λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρους νομιμότητας. Η ΕΕ οφείλει να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, η ασφάλεια της Ηπείρου μας είναι αδιαίρετη. Η σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή αναδεικνύει την γεωπολιτική σημασία της ανατολικής Μεσογείου. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της συνεργασίας μας με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή,. Αναμένουμε από σημαντικούς στις εταίρους και συμμάχους όπως η Γερμανία την επίδειξη αλληλεγγύης και κατανόησης στις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.

