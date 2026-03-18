Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον μόνιμο εκπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ - Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Συνάντηση με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ, είχε το βράδυ στο υπουργείο Εξωτερικών ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με τις επαφές να πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Τα θέματα στο τραπέζι

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στη διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση στην περιοχή.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς και οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών, η οποία –όπως επισημαίνεται– παραμένει σε υψηλό επίπεδο, με κοινό στόχο τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.