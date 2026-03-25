Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Ισραήλ

«Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον φίλο μου, τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ευχήθηκα σε αυτόν και στον λαό του "Χρόνια Πολλά" για την Εθνική Εορτή της Ελληνικής Ανεξαρτησίας», αναφέρει σε ανάρτησή του στο «Χ» ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ.

«Συζητήσαμε για τον πόλεμο και τις εξελίξεις στην περιοχή, και τόνισα τις επιτυχίες του Ισραήλ στη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν», προσθέτει.

In a call with my friend, Greek FM Giorgos Gerapetritis, I wished him and his nation a happy Greek Independence Day.

We discussed the war and regional developments, and I emphasized Israel’s successes in the military campaign against Iran.

We'll continue to strengthen our… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 25, 2026

«Χρόνια πολλά, Ελλάδα! Τιμώντας το θάρρος, την ελευθερία και το πνεύμα ενός ανθεκτικού έθνους», αναφέρει σε ανάρτησή του στο «Χ» ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα Νόαμ Κατς.