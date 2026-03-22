«Μαχητική» συνάντηση Γκίλφοϊλ - Ζαμπίδη: Η φωτογραφία με υψωμένες τις γροθιές

Μια κοινή φωτογραφία με την πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle), ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό ο «Iron Mike» Μιχάλης Ζαμπίδης.

Με αφορμή την επιστροφή του στα ρινγκ όπου θα δώσει το παρών σε επίσημο ματς κόντρα στον θρυλικό Αμερικανό Floyd Mayweather Jr., ο Μιχάλης Ζαμπίδης επέλεξε να... εντάξει στο promo του και την επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανέβασε και σχετική φωτογραφία, με τους δυο να σηκώνουν τις γροθιές τους σε ένα άτυπο face off, χωρίς να χάσουν όμως το χαμόγελό τους.

«Η Ελλάδα συναντά τις ΗΠΑ. Όταν οι αξίες ενώνονται, το ταξίδι δυναμώνει. Με την Αμερικανίδα Πρέσβη @kimberlyguilfoyle» έγραφε η λεζάντα.

Υπενθυμίζεται ότι το μεγάλο αθλητικό γεγονός θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2026 στην Αθήνα.

