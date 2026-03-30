Σκληρές εικόνες σε αγώνα UFC γυναικών: Άγριο φινάλε στον αγώνα Γκράσο - Μέισι

Ο αγώνας για το UFC γυναικών ανάμεσα στη Αλέξα Γράσο και την Μέσι Μπάρμπερ που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ ολοκληρώθηκε με ένα απο τα πιο βίαια νοκ άουτ.

Η Αλέξα Γκράσο, αρχικά με απανωτά χτυπήματα στο πρόσωπο ζάλισε την αντίπαλο της και στην συνέχεια με λαβή στον λαιμό έθεσε νοκ άουτ την Μέσι Μπάρμπερ, η οποία φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις της από τα πρώτα χτυπήματα.

OMG ALEXA GRASSO THATS WAS DISGUSTING #UFCSeattle pic.twitter.com/G02oIWWAiP — Underrated Tribal Chief (@CombatUTC) March 29, 2026

Η Μπάρμπερ έδειχνε σε πολύ κακή κατάσταση μετά βίαια χτυπήματα της 27 χρονης και έμεινε για αρκετή ώρα ακίνητη στο έδαφος. Μάλιστα, η Γκράσο όταν αντιλήφθηκε την σοβαρότητα της κατάστασης σταμάτησε να πανηγυρίζει και στάθηκε στο πλευρό της 32χρονης.

Alarming scene in UFC: After being knocked out and choked simultaneously, a fighter remained unconscious for over a minute.



Alexa Grasso defeated Maycee Barber in the first round.



Should these types of fights be banned...?@danawhite #UFCSeattle@ParamountPlus pic.twitter.com/STmK4wHV3y — FREDDY GUSTAVO BORJA BORJA (@FreddyGusBorjaB) March 29, 2026

Η Αμερικανίδα αθλήτρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά τον αγώνα, ώστε εξεταστεί η κατάσταση της υγείας της, ενώ η ίδια στο προσωπικό της λογαριασμό στα social media προχώρησε σε μια ανάρτηση προκειμένου να δείξει ότι όλα είναι καλά: «Ήταν μέρος του αγώνα. Συγχαρητήρια στην Αλέξα, πιαστήκαμε αλλά είμαστε καλά. Θα επιστρέψουμε σύντομα, ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε», έγραψε η 32χρονη.

Looks like Maycee Barber is doing OK after that scary finish with Alexa Grasso at #UFCSeattle.



She reposted a message from her BF as she gets treatment post fight pic.twitter.com/U69i8Rcv7z — Damon Martin (@DamonMartin) March 29, 2026

Μέσω ενός στόρι μίλησε για τα όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ, τονίζοντας πως η μνήμη της είναι κάπως «θολή», ενώ τόνισε ότι κάθε φορά που μπαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βλέπει φωτογραφίες της, νομίζει ότι είναι νεκρή. Τέλος, ευχαρίστησε το UFC, αλλά και την Γκράσο για την ευκαιρία να συμμετέχει σε ένα τέτοιο event.