Σκληρές εικόνες σε αγώνα UFC γυναικών: Άγριο φινάλε στον αγώνα Γκράσο - Μέισι
Ο αγώνας ανάμεσα στην Αλέξα Γκράσο και την Μέισι για το UFC γυναικών ολοκληρώθηκε με ένα σκληρό νοκ αουτ.
Ο αγώνας για το UFC γυναικών ανάμεσα στη Αλέξα Γράσο και την Μέσι Μπάρμπερ που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ ολοκληρώθηκε με ένα απο τα πιο βίαια νοκ άουτ.
Η Αλέξα Γκράσο, αρχικά με απανωτά χτυπήματα στο πρόσωπο ζάλισε την αντίπαλο της και στην συνέχεια με λαβή στον λαιμό έθεσε νοκ άουτ την Μέσι Μπάρμπερ, η οποία φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις της από τα πρώτα χτυπήματα.
Η Μπάρμπερ έδειχνε σε πολύ κακή κατάσταση μετά βίαια χτυπήματα της 27 χρονης και έμεινε για αρκετή ώρα ακίνητη στο έδαφος. Μάλιστα, η Γκράσο όταν αντιλήφθηκε την σοβαρότητα της κατάστασης σταμάτησε να πανηγυρίζει και στάθηκε στο πλευρό της 32χρονης.
Η Αμερικανίδα αθλήτρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά τον αγώνα, ώστε εξεταστεί η κατάσταση της υγείας της, ενώ η ίδια στο προσωπικό της λογαριασμό στα social media προχώρησε σε μια ανάρτηση προκειμένου να δείξει ότι όλα είναι καλά: «Ήταν μέρος του αγώνα. Συγχαρητήρια στην Αλέξα, πιαστήκαμε αλλά είμαστε καλά. Θα επιστρέψουμε σύντομα, ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε», έγραψε η 32χρονη.
Μέσω ενός στόρι μίλησε για τα όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ, τονίζοντας πως η μνήμη της είναι κάπως «θολή», ενώ τόνισε ότι κάθε φορά που μπαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βλέπει φωτογραφίες της, νομίζει ότι είναι νεκρή. Τέλος, ευχαρίστησε το UFC, αλλά και την Γκράσο για την ευκαιρία να συμμετέχει σε ένα τέτοιο event.