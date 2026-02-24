«Βόμβα μεγατόνων» στο μποξ: Μειγουέδερ και Πακιάο έκλεισαν τη ρεβάνς που περίμενε όλος ο πλανήτης

Τι και αν πέρασαν 11 χρόνια από τη «μάχη του αιώνα»; Η λάμψη παραμείνει αμείωτη και ο Φλόιντ Μέιγουεδερ θα δώσει τη ρεβάνς που περίμενε σύσσωμη η κοινότητα των μαχητικών αθλημάτων, αντιμετωπίζοντας τον Μάνι Πακιάο στο επιβλητικό Sphere του Λος Άντζελες.

Ο μεγάλος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 19 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί παγκοσμίως από την πλατφόρμα του Netflix, που τον τελευταίο χρόνο μπαίνει... δυναμικά στον χώρο των αθλητικών μεταδόσεων, εξασφαλίζοντας τα τηλεοπτικά δικαιώματα μεγάλων προγραμμάτων, όπως το WWE και οι αγώνες του Champions League.

Όσον αφορά τον 49χρονο Μέιγουεδερ, αυτός θα είναι ο τρίτος αγώνας που θα δώσει, μετά το 2017, όταν και επικράτησε του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, διατηρώντας το αήττητο ρεκόρ του (50-0). Υπενθυμίζουμε πως ο Αμερικανός θρύλος της πυγμαχίας έχει ήδη προγραμματίσει αγώνα εναντίον του Μιχάλη Ζαμπίδη στις εγκαταστάσεις του T-Center, καθώς και εναντίον του Μάικ Τάισον στο Κονγκό.

Από την άλλη, για τον 47χρονο Πακιάο αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας μετά την επάνοδό του στα ρινγκ, όταν αντιμετώπισε πρόσφατα τον Μάριο Μπάριος, με τον οποίο αναδείχθηκαν ισόπαλοι. Πριν τη μεγάλη ρεβάνς, ο Φιλιππινέζος θρύλος θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ρούσλαν Προβοντνίκοφ στο Thomas & Mack Center, σε αγώνα προετοιμασίας.



BREAKING: MAYWEATHER VS. PACQUIAO II ANNOUNCED🥊



Floyd Mayweather Jr. vs. Manny Pacquiao II is expected to take place in September at the Las Vegas Sphere 🔥



(via @ringmagazine, @MikeCoppinger) pic.twitter.com/2ziR6dXYby — Bleacher Report (@BleacherReport) February 23, 2026

Την πρώτη φορά που ο Πακιάο αντιμετώπισε τον Μέιγουεδερ, το 2015, ο Αμερικανός πυγμάχος εξασφάλισε τη νίκη με ομόφωνη απόφαση των κριτών.

11 χρόνια μετά, οι δύο θρύλοι επιστρέφουν στο ρινγκ, σε μία μάχη που αναμένεται να... εκτινάξει το ενδιαφέρον του κοινού.

Μπορεί οι λεπτομέρειες του μεγάλου αγώνα όσον αφορά τα κιλά και τους γύρους να μην έχουν γίνει ακόμη γνωστές, όμως σύσσωμη η κοινότητα των μαχητικών αθλημάτων εκφράζει τον ενθουσιασμό της για την αναμέτρηση, που από την ώρα που ανακοινώθηκε χαρακτηρίζεται ήδη από τους αναλυτές ως «η ρεβάνς της δεκαετίας».