Το comeback του Ζαμπίδη έφτασε: Πότε και που θα γίνει ο μεγάλος αγώνας με αντίπαλο τον Μεϊγουέδερ

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης επιστρέφει στη δράση! Ο 45χρονος θρύλος του kickboxing είχε αφήσει από τον Δεκέμβριο να εννοηθεί ότι ετοιμάζει comeback.



Τότε δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες, όμως πλέον έγινε γνωστό ότι θα ανέβει στο ρινγκ απέναντι στον παγκοσμίου φήμης μαχητή Φλόιντ Μεϊγουέδερ, σε έναν αγώνα που ήδη χαρακτηρίζεται ως ο πιο εντυπωσιακός των τελευταίων χρόνων.



Δις νικητής του τίτλου του Καλύτερου Μποξέρ της Χρονιάς, αήττητος με 50-0 στην καριέρα του και χάλκινος Ολυμπιονίκης στην Ατλάντα το 1996, ο Μεϊγουέδερ είναι σίγουρα μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του μποξ, ενώ το 2015 ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής του κόσμου με 252.000.000 ευρώ κέρδη.



Ο Μέιγουεδερ έχει συνηθίσει να πρωταγωνιστεί σε σόου που σπάνε ταμεία – από τον «Money Fight» με τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ το 2017 έως τις πρόσφατες μάχες με YouTubers και influencers. Αυτή τη φορά, όμως, η αναμέτρηση με τον Μιχάλη Ζαμπίδη ξεπερνά κάθε προσδοκία.



Ο Iron Mike προετοιμάζεται εντατικά, με στόχο να προσφέρει ακόμη μία θεαματική εμφάνιση στους χιλιάδες υποστηρικτές του, οι οποίοι τον περιμένουν να «ανάψει» ξανά το κοινό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία του μάχη στο kickboxing ήταν το 2015 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όταν και επικράτησε του Αυστραλού Στιβ Μόξον.



Ο μεγάλος αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ και, όπως αναφέρει ο ίδιος στα κοινωνικά του δίκτυα, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο.