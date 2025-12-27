Η μεγάλη επιστροφή: Ο Μιχάλης Ζαμπίδης έριξε «βόμβα» και ανακοίνωσε το comeback του αιώνα

Μια είδηση που προκαλεί παγκόσμια αίσθηση στον χώρο των πολεμικών τεχνών και όχι επιφύλασσε ο Μιχάλης Ζαμπίδης, καθώς ο κορυφαίος Έλληνας kickboxer όλων των εποχών ανακοίνωσε την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Με μια λιτή αλλά γεμάτη νόημα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με τη χρυσή εποχή του αθλήματος στη χώρα μας, έκανε λόγο για την «αφύπνιση ενός θρύλου», προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους χιλιάδες θαυμαστές του.

Ο 45χρονος πρωταθλητής, ο οποίος κατέχει μια θέση ανάμεσα στους σπουδαιότερους μαχητές που πάτησαν ποτέ στα ρινγκ του K-1 παγκοσμίως, επέλεξε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά τις λεπτομέρειες της επανόδου του.

Με τη λέξη «comeback» και την προτροπή προς το κοινό να μείνει συντονισμένο για τις επερχόμενες ανακοινώσεις, ο «Iron Mike» σήμανε την επιστροφή του, σχεδόν μια δεκαετία μετά την επίσημη απόσυρσή του από το kickboxing.

Η τελευταία φορά που ο Ζαμπίδης αγωνίστηκε ήταν τον Ιούνιο του 2015, σε μια συναισθηματικά φορτισμένη βραδιά στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου είχε επικρατήσει του Αυστραλού Στιβ Μόξον. Η κίνηση αυτή θεωρείται «βόμβα» μεγατόνων για τα αθλητικά δεδομένα, καθώς το ενδεχόμενο να δούμε ξανά τον Έλληνα θρύλο σε επίσημο αγώνα kickboxing είναι ολοένα και πιο πιθανό.