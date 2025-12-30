Χάος στη Σερβία: Χούλιγκανς επιτέθηκαν άγρια σε Έλληνα kick boxer μόλις κέρδισε τον παγκόσμιο τίτλο

Ο Γιάννης Τσουκαλάς, το «χρυσό» παιδί του ελληνικού kick boxing, επικράτησε στο Νόβι Σαντ του Σέρβου Βαχίντ Κιτσάρα για τον επαγγελματικό παγκόσμιο τίτλο της WKU στην κατηγορία των 67 κιλών. Ωστόσο, η μεγάλη νίκη επισκιάστηκε από τις σκηνές χάους που ακολούθησαν μετά την ανάδειξη του Έλληνα αθλητή σε παγκόσμιο πρωταθλητή.

Μετά τη λήξη του αγώνα, επιτήδειοι εισέβαλαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν άγρια στον Γιάννη Τσουκαλά. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα μέσα από τη Σερβία, μέλη από το προπονητικό επιτελείο του Κιτσάρα μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και χτύπησαν τον Τσουκαλά. Όπως αναφέρεται, μάλιστα, ο αδερφός του Σέρβου πρωταθλητή κατάφερε στον Έλληνα πρωταθλητή και νικητή της αναμέτρησης, χτύπημα με γροθιά, όταν αυτός γονάτισε για να προσευχηθεί.

Ακολούθησαν σκηνές χάους με την ένταση να κλιμακώνεται άμεσα. Περίπου 50 άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και ακολούθησε γενική σύρραξη. Η διοργανώτρια αρχή κατηγορείται πως δεν κατόρθωσε να διατηρήσει την τάξη επαναφέροντας τον κόσμο στις θέσεις του, δηλώνοντας πως δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό ασφαλείας για την αποτροπή των επεισοδίων.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μεταφέρθηκε από την πόλη Νόβι Σαντ, που διεξήχθη ο αγώνας, σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου, προκειμένου οι γιατροί να προχωρήσουν στις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις και αφού υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους, εξήλθε και επέστρεψε στην Ελλάδα.