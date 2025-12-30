«Θα είχαμε θύματα»: Συγκλονίζουν μαρτυρίες για την επίθεση στον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά στη Σερβία

Ο Γιάννης Τσουκαλάς αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής kick boxing, κατακτώντας τον επαγγελματικό τίτλο της WKU στην κατηγορία των 67 κιλών. Ωστόσο, η μεγαλειώδης του νίκη εναντίον του Βαχίντ Κιτσάρα με knockdown επισκιάστηκε από τα θλιβερά επεισόδια μετά τη λήξη του αγώνα, όταν η ελληνική αποστολή δέχθηκε αναίτια επίθεση από 50 άτομα.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ και πολύπειρος μαχητής, Παύλος Κοχλιαρίδης βρέθηκε στη Σερβία και περιέγραψε τα σοκαριστικά γεγονότα της επίθεσης των χούλιγκαν στον Έλληνα πρωταθλητή, Τσουκαλά και το επιτελείο του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, επικράτησε πανδαιμόνιο στο ρινγκ, η ζωή των συντελεστών της ελληνικής αποστολής κινδύνευσε άμεσα, ενώ από τύχη δε θρηνήσαμε θύματα, αφού όπως ενημερώθηκε αργότερα από έμπιστη πηγή, ένας εκ των χούλιγκαν κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του Παύλου Κοχλιαρίδη

Σε μια συγκλονιστική μαρτυρία, ο Παύλος Κοχλιαρίδης ένας από τους πιο έμπειρους μαχητές της χώρας και προπονητής στον ΠΑΟΚ περιέγραψε στο Fightsports τα όσα τρομακτικά συνέβησαν στην Σερβία μετά από τη νίκη του Τσουκαλά με ΚΟ.

«Μετά τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά με εντυπωσιακό ΚΟ, στη γωνία του οποίου ήταν ο προπονητής του Νίκος Γκίκας και εγώ, μπήκαμε για να πανηγυρίσουμε τη νίκη μας μέσα στο ρινγκ. Χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν με πολύ σεμνότητα μαζί με τον Τσουκαλά και τον αθλητή του ΠΑΟΚ kickboxing, Ζήση Παγγούρα», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, μάλιστα, ανέφερε: «Ο Γιάννης Τσουκαλάς όπως φαίνεται και στο VIDEO, υποκλίθηκε και έπεσε στα γόνατα για να δείξει σεβασμό στους χούλιγκαν του αντιπάλου του και στον αντίπαλο για να μην προέλθει κάποιο επεισόδιο, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη. Ξαφνικά καθώς ήταν κάτω ο Γιάννης, ο αδερφός του αντιπάλου τον γρονθοκόπησε με συνέπεια να πέσει τελείως ο Έλληνας αθλητής.

Μετά από αυτό σε δευτερόλεπτα μαζεύτηκαν πάνω από 100 άτομα μέσα στο ρινγκ και μας βάρεσαν ανελέητα, καθώς ήμασταν κάτω και προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε τα πλευρά και το κεφάλι μας.

Με κλωτσιές, μπουνιές από πίσω και πλάγια μας ποδοπάτησαν και μας πετούσαν καρέκλες. Επί δύο λεπτά συνεχόμενα τρώγαμε ξύλο χωρίς να επέμβει η αστυνομία που επενέβη τελικά μετά από δύο λεπτά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα.

Είχαμε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά…

Μάθαμε από έμπιστη πηγή πως ένας από τους χούλιγκαν εθεάθη με μαχαίρι! Τραγική εμπειρία. Σωθήκαμε από θαύμα και αποφύγαμε τα χειρότερα.

Μας βάρεσαν 100 άτομα και ήμασταν τέσσερις: Τσουκαλάς, Γκίκας, Παγγούρας και εγώ».

«Αναίτια η επίθεση - Ήμασταν 4 άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100»

Ο προπονητής του Γιάννη Τσουκαλά, Νίκος Γκίκας μίλησε στον ΑΝΤ1 και περιέγραψε την άγρια επίθεση που δέχθηκε ο Έλληνας πρωταθλητής και η αποστολή που τον συνόδευσε στη Σερβία.

«Δεν έκανε καμία παρανομία ο Γιάννης. Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία και τη νοοτροπία τους. Δεν ήθελαν να χάσει ο αθλητής τους.

Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έφαγε όλη η ελληνική αποστολή ξύλο. Ήμασταν 4 άτομα και τρώγαμε ξύλο από 100. Η Αστυνομία ήρθε γρήγορα, πάλι καλά δεν είχαμε τίποτα χειρότερο» υπογράμμισε σχετικά.