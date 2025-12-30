Γιάννης Τσουκαλάς: Μιλάει για πρώτη φορά ο kickboxer που δέχτηκε άγρια επίθεση στην Σερβία

Ο Γιάννης Τσουκαλάς δέχθηκε επίθεση στη Σερβία μετά τη νίκη του με νοκ άουτ και την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου. Μετά το τέλος του αγώνα, άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Έλληνα πρωταθλητή.

Σύμφωνα με σερβικά μέσα ενημέρωσης, στην επίθεση φέρονται να συμμετείχαν μέλη του προπονητικού επιτελείου του αντιπάλου του. Ο Έλληνας πρωταθλητής διακομίστηκε από το Νόβι Σαντ σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου για προληπτικές εξετάσεις και, αφού υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Τσουκαλά

Ο kickboxer αφηγείται για πρώτη φορά τη δραματική εμπειρία του από την άγρια επίθεση που δέχτηκε μετά την νίκη του. Συγκεκριμένα δήλωσε πως δεν είχε καμία πρόθεση να προκαλέσει και πως το κλίμα ήταν τεταμένο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, αλλά δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη: «Είχα υποψιαστεί το κλίμα και προσπάθησα να μην είμαι προκλητικός - Από την αρχή έδειξα σεβασμό».

Με το που έγινε το νοκ άουτ ο προπονητής του μπήκε μέσα και τον αγκάλιασε από την χαρά του και τότε ήταν που το επιτελείο του Σέρβου αντιπάλου του επιτέθηκε: «Έβλεπα 40-50 άτομα να έρχονται από τις κερκίδες - Ο αδερφός του με χτύπησε από πίσω στο κεφάλι και μετά έγιναν όλα πολύ γρήγορα».