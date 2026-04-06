Ποια είναι η αθλήτρια που «πέταξε» τα γάντια του UFC για χάρη του Playboy

Η Πέιτζ ΒανΖαντ είναι πρώην αθλήτρια του UFC, πλέον όμως φωτογραφίζεται για το περιοδικό Playboy, με τις πρώτες φωτογραφίες να κυκλοφορούν ήδη στα social media.

Η Αμερικανίδα από τις πολεμικές τέχνες έκανε στροφή στην καριέρα της και ασχολείται με το μόντελινγκ. Μάλιστα, εμφανίζεται στο εξώφυλλο της σουηδικής έκδοσης του Playboy για το τεύχος Δεκεμβρίου. Οι φωτογραφίες που διέρρευσαν την απεικονίζουν σε μαγευτικές πόζες, φορώντας αποκαλυπτικά πράσινα δαντελένια εσώρουχα.

Με την ίδια να δηλώνει : «Το 2026 θα είναι ένα κεφάλαιο εξέλιξης. Περισσότερη δημιουργικότητα, περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερες απρόσμενες κινήσεις. Μπαίνω σε μια χρονιά όπου δεν συμμετέχω απλώς στη ζωή μου, την οδηγώ με τόλμη».



Η 32χρονη με τις αποκαλυπτικές της φωτογραφίες αριθμεί 3,1 εκατομμύρια ακόλουθους και καθημερινά προκαλεί «αναστάτωση» στους φαν της.