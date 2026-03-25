Γκίλφοϊλ για την 25η Μαρτίου: «Οι Έλληνες άνοιξαν το δρόμο προς την ανεξαρτησία»

«Το 1821, με σύνθημα "Ελευθερία ή Θάνατος", οι Έλληνες άνοιξαν το δρόμο προς την ανεξαρτησία», αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ» η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle).

«Δύο αιώνες αργότερα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγάλων λαών μας, που βασίζονται στην πίστη, την ελευθερία και την πατριωτική αγάπη, είναι ζωντανές και συνεχώς αναπτυσσόμενες».



«Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες μια ευτυχισμένη και ευημερούσα Ημέρα Ανεξαρτησίας και προσβλέπω σε όσα θα επιτύχουμε μαζί κατά το επόμενο έτος», προσθέτει.