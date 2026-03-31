Η πρεσβεία των ΗΠΑ αναζητά bodyguard για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Αν ψάχνεις για δουλειά και… δεν φοβάσαι την ευθύνη, ίσως αυτή να είναι η ευκαιρία σου: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναζητά τον επόμενό της bodyguard. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα δημοσίευσε αγγελία που ανακοινώνει ότι είναι ανοιχτή η θέση του σωματοφύλακα για την επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη χώρα.

Ο επίσημος τίτλος της θέσης είναι «Bodyguard Coordinator», με την πρεσβεία να τονίζει ότι οι αιτήσεις θα παραμένουν ανοιχτές μέχρι να εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος. Και τι χρειάζεται να έχει αυτός;

Σύμφωνα με την αγγελία, αρκεί να διαθέτει απολυτήριο λυκείου, τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρίας ως ιδιωτικός σωματοφύλακας, σε σώματα ασφαλείας ή στον στρατό, με εξάμηνη εμπειρία σε εποπτικό ρόλο, άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών και άδεια οδήγησης κατηγορίας Β σε ισχύ για τουλάχιστον πέντε έτη.

Στην ανακοίνωση που ανέβηκε και στα social media της πρεσβείας, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για τη θέση του/της Συντονιστή Σωματοφυλάκων στο Περιφερειακό Γραφείο Ασφάλειας (RSO).»

Η θέση παραμένει ανοιχτή και… οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ετοιμάσουν βιογραφικά. Ποιος ξέρει, ο επόμενος που θα φυλάει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ίσως είσαι εσύ.

Ολόκληρη η ανάρτηση της αγγελίας

«Η Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για τη θέση του/της Συντονιστής Σωματοφυλάκων στο Περιφερειακό Γραφείο Ασφάλειας (RSO).

Καθήκοντα

Ο/Η κάτοχος της θέσης υπηρετεί ως Συντονιστής/στρια Σωματοφυλάκων για τη Μονάδα Προστατευτικής Ασφάλειας, η οποία παρέχεται από την κυβέρνηση υποδοχής, και συμμετέχει στην εκτέλεση επιχειρήσεων προστατευτικής ασφάλειας (π.χ. σωματοφυλακή) για τον/την Πρέσβη/Αρχηγό Αποστολής των Η.Π.Α., καθώς και για άλλους καθορισμένους ή επισκέπτες αξιωματούχους της Κυβέρνησης των Η.Π.Α., σύμφωνα με σχετικές οδηγίες. Ο/Η κάτοχος της θέσης μπορεί να υπηρετεί σε οποιαδήποτε ιδιότητα εντός της Μονάδας Σωματοφυλάκων, παρέχοντας υπηρεσίες στενής προστασίας και προετοιμασίας χώρων για τον/την Αρχηγό Αποστολής της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, με σκοπό την προστασία του/της από σωματική βλάβη και δυσφήμιση.

Απαιτήσεις:

• Απολυτήριο λυκείου

• Τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη εμπειρίας ως ιδιωτικός σωματοφύλακας, σε σώματα ασφαλείας (αστυνομία χώρας υποδοχής) ή στον στρατό, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι (6) μήνες σε εποπτικό/διοικητικό ρόλο

• Άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών (κατανόηση, γραφή και ομιλία)

• Κατοχή νόμιμης και σε ισχύ άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στην Ελλάδα ή ισοδύναμης, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

Θέση: Bodyguard Coordinator

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα

Προθεσμία Υποβολής: Ανοιχτή έως την πλήρωση της θέσης

Τρόπος Υποβολής Αίτησης: Επισκεφθείτε τη σελίδα καριέρας μας στο gr.usembassy.gov/jobs για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη θέση και να υποβάλετε την αίτησή σας.»