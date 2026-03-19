Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε συμμάχους όπως η Ελλάδα

Τη σημασία της ελληνοαμερικανικής συμμαχίας τόνισε σε ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφουλ στον απόηχο της συνάντησης που είχε με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ και με τον ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπερήφανες που έχουν συμμάχους όπως η Ελλάδα και εργαζόμαστε καθημερινά για να αναβαθμίσουμε αυτή τη ζωτική συνεργασία» ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή της η κυρία Γκίλφοϊλ, αναρτώντας μια σειρά από φωτογραφίες από τη χθεσινή συνάντηση.

«Ο Πρέσβης Γουίτακερ και εγώ είχαμε παραγωγικές συζητήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Χούπη και τον Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, οι οποίες υπογράμμισαν τη δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας και την αμοιβαία μας δέσμευση στην άμυνα, τη θαλάσσια ασφάλεια και την κοινή ευημερία» τόνισε η Αμερικανίδα πρέσβης στην ανάρτησή της.

The United States is proud to have allies like Greece, and we work every single day to bring this vital partnership to new heights. Ambassador Whitaker @USAmbNATO and I had productive conversations with Foreign Minister Gerapetritis @GreeceMFA, Chief of the #HNDGS General… pic.twitter.com/BKyevQgYVj — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 19, 2026

Τα θέματα στο τραπέζι

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στη διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση στην περιοχή.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς και οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών, η οποία –όπως επισημαίνεται– παραμένει σε υψηλό επίπεδο, με κοινό στόχο τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.