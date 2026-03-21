Για δεκαετίες, η περιοχή του Κόλπου ταυτιζόταν με το πετρέλαιο, με δεξαμενές, αγωγούς και διυλιστήρια να θεωρούνται τα πιο κρίσιμα και ευάλωτα στοιχεία της. Σήμερα όμως, οι μονάδες αφαλάτωσης και τα δίκτυα νερού έχουν γίνει αναντικατάστατες για την καθημερινή ζωή.

Η πρόσβαση σε καθαρό νερό βασίζεται σε σχετικά λίγες, τεράστιες εγκαταστάσεις κατά μήκος των ακτών, οι οποίες λειτουργούν ως η «καρδιά» ολόκληρων πόλεων. Η στρατιωτική σύγκρουση στην περιοχή έχει αρχίσει να αποκαλύπτει αυτή την ευαλωτότητα, με πυραυλικές επιθέσεις και αναχαιτίσεις drones κοντά σε μεγάλες μονάδες αφαλάτωσης, νερού και ενέργειας.

Γιατί το νερό είναι πιο κρίσιμο από το πετρέλαιο

Σε αντίθεση με τα διυλιστήρια ή τους αγωγούς πετρελαίου, οι μονάδες αφαλάτωσης δεν μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν ή να αντικατασταθούν. Πρόκειται για σύνθετες εγκαταστάσεις που απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, ειδικά φίλτρα ή θερμικά συστήματα και συνεχή χημική και μηχανική επεξεργασία. Η σοβαρή ζημιά σε μία μονάδα μπορεί να χρειαστεί μήνες για να αποκατασταθεί.

Μια διακοπή της λειτουργίας τους θα είχε άμεσες συνέπειες: περιορισμένες ποσότητες αποθηκευμένου νερού σημαίνουν ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν έλλειψη νερού μέσα σε λίγες μέρες. Νοσοκομεία, συστήματα αποχέτευσης, παραγωγή τροφίμων και βιομηχανία θα επηρεάζονταν ταυτόχρονα, αναφέρει το The Conversation.

Η «εξάρτηση από την αφαλάτωση»

Ολόκληρες κοινωνίες έχουν πλέον εξαρτηθεί από λίγες κεντρικές μονάδες αφαλάτωσης – μια κατάσταση που θα μπορούσε να ονομαστεί «desalination dependency». Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι στην περιοχή βασίζονται άμεσα σε αφαλατωμένο νερό, με τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος της παγκόσμιας χωρητικότητας.

Αυτή η εξάρτηση αυξάνει και τον κίνδυνο: ιστορικά, οι υποδομές νερού ήταν ευάλωτες σε συγκρούσεις από το Ιράκ και τη Συρία έως την Υεμένη. Η διεθνής ανθρωπιστική νομοθεσία απαγορεύει επιθέσεις σε υποδομές ζωτικής σημασίας για τον άμαχο πληθυσμό, όπως δεξαμενές νερού και αφαλατωτικές μονάδες.

Οι επιπτώσεις μιας επίθεσης

Σε περίπτωση πλήγματος σε μια μεγάλη μονάδα αφαλάτωσης, οι λύσεις εκτάκτου ανάγκης όπως εισαγωγές νερού ή προσωρινές μονάδες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως την παραγωγή. Οι συνέπειες θα επεκτείνονταν πέρα από την ύδρευση: αποχέτευση, δημόσια υγεία και οικονομική δραστηριότητα θα επηρεάζονταν σοβαρά, ενώ ο τουρισμός και η βιομηχανία των χωρών του Κόλπου θα αντιμετώπιζαν προβλήματα.

Η προστασία των αφαλατωτικών μονάδων δεν αφορά μόνο τη Μέση Ανατολή. Καθώς μεγάλες παράκτιες πόλεις σε Καλιφόρνια, Αυστραλία και Νότια Ευρώπη επενδύουν σε μονάδες αφαλάτωσης λόγω ξηρασίας, οι αντίστοιχες ευπάθειες μπορεί να επεκταθούν παγκοσμίως.

Διαφοροποίηση των πηγών, μικρότερες διανεμημένες μονάδες και αποθηκευτικοί χώροι νερού μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο. Ωστόσο, η βασική πρόκληση παραμένει: οι μονάδες αφαλάτωσης είναι πλέον κρίσιμη υποδομή, απαραίτητη για την επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η νέα «καρδιά» των πόλεων του Κόλπου

Για μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα, το πετρέλαιο καθόριζε τις πόλεις του Κόλπου. Στον 21ο αιώνα, το νερό από αφαλάτωση τις κρατάει ζωντανές. Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ομάν, Ντουμπάι, Ντόχα και Αμπού Ντάμπι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις μονάδες αφαλάτωσης – με ποσοστά που φτάνουν το 70%-90% της συνολικής κατανάλωσης πόσιμου νερού. Χωρίς αυτές, μεγάλο μέρος των σύγχρονων αστικών συστημάτων της περιοχής δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.