Ανιστόρητος ο Βρετανός Αναπληρωτής Πρωθυπουργός - Βάφτισε την Κύπρο «χώρα του ΝΑΤΟ»

Έντονες επικρίσεις και σχολιασμό προκάλεσε η λανθασμένη δήλωση του Βρετανού αναπληρωτή πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι ότι η Κύπρος είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Πολλοί έκαναν λόγο για γλωσσικό ολίσθημα, ωστόσο η επανάληψη του ισχυρισμού του μόλις ένα λεπτό αργότερα, ανέτρεψε αυτή την εντύπωση. Πώς είναι δυνατόν ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης να μην γνωρίζει σημαντικά ιστορικά γεγονότα; Και πόσο τελικά ενδιαφέρονται οι Βρετανοί για τις βάσεις τους στη «Μεγαλόνησο»;

David Lammy: "... because Cyprus is part of NATO"



erm, Cyprus is not a member of NATO. Maybe its just a slip of the tongue? Except he repeats the claim just a minute later



"... Cyprus is a NATO country"



Does the deputy PM not know that Cyprus isn't a member of a NATO? pic.twitter.com/1krEinp1mV — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) March 6, 2026

Το μήνυμα Χριστοδουλίδη για το ΝΑΤΟ

Την ίδια ώρα, εντύπωση προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη ο οποίος, ερωτηθείς σε συνέντευξή του (ΣΚΑΪ) για το ενδεχόμενο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, απάντησε ότι τη δεδομένη στιγμή, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και της πάγιας στάσης της Τουρκίας απέναντι στο θέμα, κάτι τέτοιο καθίσταται αδύνατο. Ωστόσο, τόνισε πως εάν αυτό ήταν εφικτό, αύριο η Κύπρος θα υπέβαλε σχετική αίτηση, αναφέροντας παράλληλα πως ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη προεργασία σε στρατιωτικό, επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο ώστε η χώρα να είναι έτοιμη όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Γιατί η Τουρκία λέει «όχι» στην ένταξη της Κύπρου

Η Τουρκία αντιτίθεται σθεναρά στην ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες του Νίκου Χριστοδουλίδη να προωθήσει την ενέργεια. Όπως πολλάκις έχουν επισημάνει πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών της γείτονος, κάτι τέτοιο θα διατάρασσε τα «ήρεμα νερά» στο Κυπριακό και θα σήμαινε την υποχώρησή της από τις πάγιες θέσεις της και θα επηρέαζε αρνητικά τις διαπραγματευτικές διαδικασίες για τη λύση του ζητήματος.

Ως γνωστόν, εάν το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ αποφασίσουν ότι επιθυμούν την ένταξη της Κύπρου, έχουν δικαίωμα να πιέσουν την Τουρκία προς αυτή την κατεύθυνση, όπως ακριβώς συνέβη και με την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας.

Όπως εκτιμούν ειδικοί, η Τουρκία στο ζήτημα της Κύπρου ενδέχεται να επιδιώξει τη διεθνή αναγνώριση του κατεχόμενου βορείου τμήματος του νησιού, πιθανώς μέσα από ένα σχήμα που θα παρουσιάζεται ως διζωνική συνομοσπονδία. Από την άλλη πλευρά, η κυπριακή πλευρά θεωρείται ότι διαθέτει ισχυρά επιχειρήματα προκειμένου να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη.

Παράλληλα, έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η ένταξη του βόρειου τμήματος στο NATO υπό καθεστώς αναστολής, μέχρι να υπάρξει οριστική λύση στο Κυπριακό, με τρόπο που να διασφαλίζει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.

Αξιοποιώντας την προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ

Λίγους μήνες πριν και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2025, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει πως η Κύπρος επιθυμεί να αξιοποιήσει την επικείμενη προεδρία της στο Συμβούλιο της ΕΕ, ώστε να μειώσει τις εντάσεις με την Τουρκία, με αντάλλαγμα την πρόοδο στην διαδικασία ένταξής της στο ΝΑΤΟ.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα διαχρονικά κρίσιμο θέμα και, όπως δήλωσε ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, δεν θα υπάρξει καλύτερη ευκαιρία για την Κύπρο.