Η πρώτη φωτογραφία του δημάρχου του Άη Στράτη μετά την αφαίρεση όγκου - «Αρχηγόπουλο είσαι»

Μήνυμα αισιοδοξίας έρχεται από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης.



Ο ίδιος υπεβλήθη την Τρίτη 17 Μαρτίου σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του δήμου, ο κ. Σινάνης θα παραμείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή 22 Μαρτίου, διάστημα κατά το οποίο δεν θα είναι δυνατή η απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.



Ωστόσο, όπως διαβάζουμε στο limnosfm100.gr, με σημερινή ανάρτησή της, η Ολυμπία Λασπατζάκη από το «Αττικόν» σκόρπισε χαμόγελα, καθώς συνοδευόταν από την πρώτη φωτογραφία του δημάρχου μετά την επέμβαση. Με το μήνυμα «Σιγά σιγά τα δύσκολα περνάνε με Πίστη, Υπομονή και Αισιοδοξία! Και τα καλύτερα έρχονται... Αρχηγόπουλο είσαι και θα είσαι πάντα», γνωστοποίησε ότι πήγαν όλα όλα καλά.

Η τοπική κοινωνία του Άη Στράτη, αλλά και ολόκληρη η Λήμνος, παρακολουθούν με συγκίνηση την περιπέτεια της υγείας του δημάρχου, στέλνοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά του στο ακριτικό νησί.