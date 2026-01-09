Δήμαρχος Άη Στράτη: «Με πήρε τηλέφωνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μου είπε θα είναι στο πλευρό μου»

Ευχές για ταχεία ανάρρωση αλλά και για να δείξει τη συμπαράστασή του έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον δήμαρχο του Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν.

Ο 35χρονος δήμαρχος του ακριτικού νησιού μίλησε στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό limnosfm100.gr αποκαλύπτοντας ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από τον πρωθυπουργό. Μάλιστα σημείωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης του είπε ότι θα βρίσκεται δίπλα του τόσο για ζητήματα που αφορούν τον Δήμο όσο και για θέματα που αφορούν την πορεία της υγείας του.

Ο κ. Σινάνης ξετύλιξε τα γεγονότα από την αρχή της περιπέτειας της υγείας του, τονίζοντας ότι ένας αγώνας ποδοσφαίρου στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει μια σειρά εξετάσεων, οι οποίες κατέληξαν στη διάγνωση.

Η δημόσια αποκάλυψη του 35χρονου Δημάρχου ανήμερα των Θεοφανείων, μπροστά στους συμπολίτες του, προκάλεσε μια τεράστια και συγκινητική ανταπόκριση η οποία ξέφυγε από τα στενά όρια ενός μικρού νησιωτικού δήμου και απλώθηκε σε όλη τη χώρα, με μηνύματα στήριξης από πολίτες, μέσα ενημέρωσης πολιτικούς και ανθρώπους της αυτοδιοίκησης.

«Ξεκινάω άμεσα χημειοθεραπείες»

Μιλώντας στο Action24, ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου δήλωσε ότι προχώρησε στην αποκάλυψη της περιπέτειάς του «κυρίως για να μιλήσει με ειλικρίνεια στους ανθρώπους που του εμπιστεύθηκαν τις τύχες του τόπου αυτού». «Χαίρομαι ιδιαίτερα όμως αν μέσα από την εξομολόγησή του προς τους κατοίκους του Άη Στράτη, πέρασα αυτό το μήνυμα και σε άλλο κόσμο που ταλαιπωρείται και πάσχει από ανάλογες περιπέτειες», τόνισε ο Κώστας Σινάνης.

«Είναι ένας καρκίνος μεταξύ κνήμης και περόνης στο αριστερό πόδι», είπε, προσθέτοντας ότι θα προχωρήσει σε θεραπείες στο Νοσοκομείο «Αττικόν». «Υπάρχει μια ομάδα γιατρών εκεί που με παρακολουθεί, εξειδικευμένη πάνω σε τέτοιου είδους καρκίνο».

«Έλεγα μια φλεγμονή είναι και θα περάσει»

Όπως εξήγησε, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του είχε αραιώσει τα ιατρικά τσεκ απ. «Αν δεν με έπαιρνε από το αυτί ο συνεργάτης μου στον δήμο να με πάει στον μαγνητικό τομογράφο, δεν θα του έδινα σημασία. Έλεγε μια φλεγμονή είναι και θα περάσει. Είδα ένα πρήξιμο στο πόδι μου και το είχα πέντε μήνες μέχρι να το διαγνώσω», τόνισε ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου.

«Τη δύναμη την αντλώ μέσα από τους συνεργάτες μου με τους οποίους τρίβομαι καθημερινά. Και φυσικά από τις ευχές των κατοίκων του χωριού, του κόσμου, τις ευχές που δέχομαι στο γραφείο μου και έξω στο δρόμο», ανέφερε.