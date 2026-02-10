Στην Αθήνα για θεραπείες κατά του καρκίνου ο δήμαρχος του Άη Στράτη- «Καθυστέρησα να δω το πρόβλημα»

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, ο οποίος πριν από περίπου έναν μήνα είχε προκαλέσει συγκίνηση με τη δημόσια αποκάλυψη ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, προκειμένου να ξεκινήσει τις απαραίτητες θεραπείες.

Μιλώντας στον Alpha, αναφέρθηκε στη δύσκολη διαδρομή από τη στιγμή της διάγνωσης έως σήμερα, αλλά και στα μηνύματα δύναμης και συμπαράστασης που έλαβε από τον κόσμο. Όπως εξήγησε, μετά τη διάγνωση κρίθηκε απαραίτητη η μετακίνησή του από το νησί στην Αθήνα, ώστε να υποβληθεί σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις και να καθοριστεί ο τρόπος αντιμετώπισης της ασθένειας. «Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο έπρεπε να μετακινηθώ από τον Άη Στράτη στην Αθήνα για να κάνω πιο εξειδικευμένες εξετάσεις προκειμένου να καθορίσουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει στην πρωτεύουσα «ώστε να “πατήσουμε τον καρκίνο”».

Αναφερόμενος στο πώς αντιλήφθηκε το πρόβλημα υγείας του, σημείωσε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα υπέφερε από πόνο στο πόδι, χωρίς αρχικά να ανησυχήσει. «Με πονούσε για πολύ καιρό το πόδι μου μέχρι που ένας συνεργάτης με πήγε για μαγνητική και ο ακτινολόγος είδε κάτι που δεν του άρεσε», είπε χαρακτηριστικά.

«Καθυστέρησα να πάω να δω το πρόβλημά μου»

Ο δήμαρχος παραδέχθηκε ότι δεν ήταν συνεπής στις προληπτικές εξετάσεις, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα προς όλους. «Δεν ήμουν συνεπής με τις εξετάσεις. Πάντα θα έβαζα κάτι πάνω από αυτό, αλλά δεν πρέπει. Ακόμα και το δάχτυλό σου να πονάει θα πρέπει να πας να το δεις. Καθυστέρησα να πάω να δω το πρόβλημά μου, αλλά από τύχη δεν είχαν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στήριξη που δέχθηκε μετά τη δημόσια εξομολόγησή του. «Όταν μοιράστηκα με τον κόσμο το πρόβλημα υγείας μου δέχθηκα πολλά μηνύματα αγάπης, μέχρι και από ανθρώπους που δεν με γνώριζαν», ανέφερε εμφανώς συγκινημένος. Κλείνοντας, σημείωσε ότι η περιπέτεια αυτή άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή: «Τη ζωή ανέκαθεν την έβλεπα με αισιοδοξία, αλλά πλέον θα τη βλέπω με περισσότερο θάρρος και ρεαλισμό».