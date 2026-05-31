Ζάκυνθος: Τραυματίστηκαν σε νοικιασμένη λέμβο δύο Βρετανίδες

Δύο γυναίκες με καταγωγή από τη Βρετανία τραυματίστηκαν εν πλω στο Κερί Ζακύνθου, όταν παραπλέον σκάφος προκάλεσε έντονο κυματισμό.



Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα οι δύο Βρετανίδες ηλικίας 55 και 58 ετών επέβαιναν σε νοικιασμένη λέμβο με προορισμό το λιμάνι του Αγίου Σώστη.



Η κυβερνήτης και ο ιδιοκτήτης της λέμβου συνελήφθησαν ενώ οι Βρετανίδες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.



Το παραπλέον σκάφος που έπλεε με αυξημένη ταχύτητα προκάλεσε έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 55χρονης και της 58χρονης στη μέση και το αριστερό πόδι, αντίστοιχα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ζακύνθου για τον τραυματισμό δύο αλλοδαπών (υπήκοοι Αγγλίας), ηλικίας 55 και 58 ετών, από τους 5 συνολικά επιβαίνοντες σε μία εκμισθούμενη λέμβο στη θαλάσσια περιοχή «ΚΕΡΙ» της Ζακύνθου.



Κατά δήλωση της κυβερνήτη και των επιβαινόντων, κατά την επιστροφή της λέμβου από περιηγητικό πλου προς τον λιμενίσκο του Αγίου Σώστη, ένα παραπλέον σκάφος που έπλεε με αυξημένη ταχύτητα προκάλεσε έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 55χρονης και της 58χρονης στη μέση και το αριστερό πόδι, αντίστοιχα.



Η λέμβος κατέπλευσε με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Αγίου Σώστη, απ’ όπου οι δύο τραυματισθείσες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα σε ιδιωτική κλινική της Ζακύνθου, όπου παραμένουν νοσηλευόμενες. Από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν η κυβερνήτης και ο ιδιοκτήτης της λέμβου για παράβαση του άρθρου 314 παρ. Β’ 2 του Π.Κ. «Σωματική βλάβη κατά συρροή από υπόχρεο».