Σκηνές αγωνίας στο Ναυάγιο Ζακύνθου: Η επιχείρηση διάσωσης 22χρονου τουρίστα που έπεσε στον γκρεμό

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 22χρονου άνδρα αμερικανικής υπηκοότητας στην παραλία «Ναυάγιο» της Δημοτικής Ενότητας Ελατίων στη Ζάκυνθο.

Ο νεαρός εγκλωβίστηκε σε ιδιαίτερα απόκρημνο σημείο, με την ειδοποίηση να δίνεται από κοντινή καντίνα που αντιλήφθηκε τον κίνδυνο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ζακύνθου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων και τη 17η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ορειβατικό εξοπλισμό για να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο, εξασφάλισαν τον 22χρονο και τον ανέσυραν με ασφάλεια.

Επιχείρηση διάσωσης 22χρονου Αμερικάνου που έπεσε σε γκρεμό στο Ναυάγιο της Ζακύνθου. — Flash.gr (@flashgrofficial) May 25, 2026

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των τοπικών Αρχών και των σωστικών συνεργείων, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

Στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες, επέστρεψε κατόπιν στην οικία του.