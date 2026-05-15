Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Τουρίστρια βρέθηκε νεκρή σε πισίνα βίλας

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Ζακύνθου χθες Πέμπτη (14/5) μετά τον εντοπισμό μίας 66χρονης τουρίστριας, η οποία βρέθηκε νεκρή σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η βρετανικής υπηκοότητας γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στην περιοχή του Μαραθία στο Κερί Ζακύνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη γυναίκα βρήκε ο σύντροφός της χωρίς να έχει τις αισθήσεις της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Παρά το γεγονός ότι της έγινε ΚΑΡΠΑ, στην αρχή, από άτομο που γνώριζε τη σχετική διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 16:30 διακομίσθηκε με ασφυγμία στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Είχε καταναλώσει αλκοόλ

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίστηκε το διαβατήριο της, ενώ ο σύντροφός της -επίσης, βρετανικής υπηκοότητας- παρέμεινε στη βίλα, λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση.

Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η 66χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Για το περιστατικό, είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα διαπιστωθεί στη νεκροψία-νεκροτομή.